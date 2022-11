Die beiden Mannschaftskapitäne Donaustaufs, Mario Baldauf (Nummer 6) und Lucas Hufnagel herzen sich nach einem der vier Torerfolge in Feucht. Das Gastspiel in Großbardorf soll nicht das Ende der Siegesserie markieren. – Foto: Florian Würthele

Donaustaufs Team macht wieder Lust Den Druck auf das Spitzenduo gilt es so gut wie möglich aufrechterhalten +++ SSV Jahn II gerät allmählich in die Bredouille

Eine schwierige Phase im August und September – Geschäftsführer Matthias Klemens spricht von „hohen Erwartungen, denen wir leider nicht entsprechen konnten“ und „sehr durchwachsenen Spielen“ – hat der SV Donaustauf augenscheinlich hinter sich gelassen. „Inzwischen hat sich wieder eine Mannschaft gefunden, die es sich verdient hat, weiter unterstützt zu werden“, freut sich Klemens in seiner Hinrundenbilanz (in Gänze hier nachzulesen). Vier Siege in Serie sind genau das, was sich der mit zwei Niederlagen gestartete Cheftrainer Stefan Wagner ausgemalt hatte. Nämlich siegen, siegen, siegen und auf Patzer des einteilten Führungsduos hoffen. Wobei letztere Hoffnung noch ungehört bleibt. Denn die Krux bei der Sache ist: Eintracht Bamberg und Gebenbach eilen in der Bayernliga Nord aktuell von Sieg zu Sieg und lassen so einfach keine Mannschaft an sich heran.

Hinspiel: 2:5. Und so bleibt Donaustauf (4., 32 Punkte) nichts anderes übrig, als weiter zu gewinnen und gleichzeitig zu hoffen, dass Bamberg und Gebenbach endlich Federn lassen. Der Tabellenführer aus Bamberg spielt an diesem Wochenende schon einmal nicht... Freilich visiert Stauf im unterfränkischen Großbardorf, einer Gemeinde mit nur knapp 1000 Einwohnern, den fünften Erfolg hintereinander an. Die ortsansässigen „Grabfeld Gallier“ (12., 20) gelten als absoluter Liga-Dino der Bayernliga Nord und peilen auch heuer den frühzeitigen Klassenerhalt an. So simpel zu den Toren wie am ersten Spieltag wird Donaustauf diesmal bestimmt nicht kommen. Damals nämlich gelangen zu Hause gleich fünf Torerfolge, wobei dies das Spielgeschehen nicht so ganz widerspiegelte. Dreimal war Lukas Dotzler erfolgreich. Mittlerweile steht Donaustaufs Knipser bei 14 Saisontoren. Ob am Samstag weitere dazukommen?



Auf alle Fälle stimmt beim SVD die Richtung. Und das nicht nur ergebnistechnisch. Die Stimmung in der Kabine ist wieder eine bessere als es phasenweise der Fall war. Wagner sprach nach dem Feucht-Spiel davon, dass man auf einem guten Weg sei und so weitermachen wolle. Weitere Siege müssen her! Da spielt es im Grunde keine Rolle, ob entsprechendes Spielglück dabei ist oder nicht.





Hinspiel: 0:2. Aufwind hier, Ergebnis-Misere dort: Die U 21 des SSV Jahn (13., 19) gerät allmählich ernsthaft in Gefahr, in die Abstiegszone zu rutschen. Drei Niederlagen gab's nun am Stück. Das Polster ist auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Dabei waren die Regensburger zu Saisonbeginn gut dabei und sogar mal kurzzeitig Co-Spitzenreiter. Das aktuelle Problem liegt auf der Hand: Die vielen Phasen mit spielerischer Dominanz können nicht in Zählbares umgemünzt werden. Meist gefallen die Talente in ihren Auftritten gut. Aber Fußball ist halt ein Ergebnissport. Eigentlich müssen mehr eigene Tore fallen. „Wir spielen aus meiner Sicht einen technisch anspruchsvollen Fußball. Aktuell widerspiegelt sich unsere Dominanz in den Spielen noch nicht mit unseren Resultaten“, findet auch SSV-Trainer Christoph Jank, der sich weiterhin Konzentration und natürlich wieder bessere Resultate wünscht. Am besten schon am kommenden Sonntag im Gastspiel bei der noch abstiegsbedrohteren DJK Don Boso Bamberg (16., 14). Nebenbei gilt es aus Regensburgs Sicht die grauenvolle Auswärtsbilanz (1/0/8) etwas aufzuhübschen. Gelingt den Talenten der Turnaround?