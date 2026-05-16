Donaustauf zieht interessante Neuzugänge an Land Der ehemalige Bayernligist möchte in der neuen Kreisliga-Saison nicht wieder so lange zittern und verstärkt seine Offensive von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Abteilungsleiter Daniel Groß (links) und Trainer Thomas Semmelmann (rechts) rahmen die Neuzugänge Julian Guggenberger (Zweiter von links) und Michael Schmid ein. – Foto: SV Donaustauf

Ende gut, alles gut: Am Schluss einer durchwachsenen Spielzeit in der Kreisliga 1 durfte sich der SV Donaustauf über den direkten Klassenerhalt freuen. Mit 33 Punkten auf der Habenseite kam das Gefolge von Cheftrainer Thomas Semmelmann als Achter ins Ziel. Die kommende Saison soll eine sorgenfreiere werden, ohne Abstiegssorgen im Frühjahr. Zu diesem Zweck verstärkt der SVD seine Offensive doppelt. Mit Julian Guggenberger vom FSV VfB Straubing und Michael Schmid vom SV Obertraubling konnte der ehemalige Bayernliga-Verein zwei interessante Neuverpflichtungen tätigen.

Der 25-jährige Guggenberger hat sogar 18 Landesliga-Spiele (zwei Tore) in seiner Vita stehen. Diese sammelte er im Trikot des TSV Neutraubling, zu dem er dann nochmal zurückwechselte. Höherklassige Luft schnupperte er zudem beim Bezirksligisten TB/ASV Regenstauf. Außerdem spielte der Offensiv-Allrounder für den FC Mintraching und zuletzt kurzzeitig für den FSV VfB Straubing. Ausgebildet wurde Guggenberger unter anderem von der SpVgg Deggendorf.



Mit dem 29-jährigen Michael Schmid holt sich der SV Donaustauf eine weitere Verstärkung für die Offensivabteilung an Bord. Der Angreifer wechselt vom SV Obertraubling an den Fuße der Walhalla. Für die Zweitvertretung des SVO steuerte er in dieser Saison 27 Scorer-Punkte (19 Tore und 8 Assists) in 20 A-Klassen-Spiele bei. Erfahrung in der Kreisliga sammelte Schmid bislang in gut 30 Einsätzen.





„Wir freuen uns, dass uns beide Spieler ihre Zusage gegeben haben und sich für Donaustauf entschieden haben. Dadurch wollen wir uns defensiv und offensiv verstärken und unsere Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Thomas Semmelmann über die beiden Neuverpflichtungen. Donaustaufs Cheftrainer muss künftig ohne seinen spielenden Co-Trainer Burak Yildirim auskommen, der hauptverantwortlich den SV Fortuna Regensburg II übernimmt. Mit Benedikt Heitzer (Karriereende), Curtis Nwanali und Julian Sommerer gibt es drei weitere Sommer-Abgänge bei „Stauf“. Nichtsdestotrotz konnte beinahe der komplette Bestandskader gehalten werden.