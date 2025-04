Donaustauf schlägt Harting – Hält BSC dem Druck stand?

Nachholspiel am Gründonnerstag







Mit einem verdienten Erfolg gegen den SV Harting festigt der SV Donaustauf seine Stellung im oberen Tabellen-Mittelfeld. Burak Yildirim (3.) und Julian Sommerer (7.) stellten am Donnerstagabend mit zwei schnellen Treffern die Weichen auf Heimsieg. Spannend wurde es wieder, als Maximilian Leibl per Handelfmeter auf 2:1 verkürzte (56.). Die passende Antwort hatte Stauf nur einige Zeigerumdrehungen später parat. In Minute 64 nutzte Andreas Bauer eine Czech-Vorlage zum 3:1. Darauf fanden die Gäste, die Tabellenachter bleiben, keine passende Antwort mehr.





Ostermontag





Mo., 21.04.2025, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Obertraubling



Hinspiel: 2:2. Der Tabellendritte SV Burgweinting (48) empfängt zum 23. Spieltag den SV Obertraubling (4., 43) auf Kunstrasen. Während sich Obertraubling gegen den SV Donaustauf am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute einfuhr, sicherte sich auch Burgweinting nach einem 3:1-Rückstand mit klarem Durchsetzungsvermögen den Dreier beim FC Oberhinkofen.







Hinspiel: 1:3. Beim Relegations-gefährdeten TSV Wörth/Donau (12., 20) trifft am Ostermontag der FC Mintraching (7., 27) ein. Der FC konnte sich zuletzt einen Punkt gegen den SV Wiesent einfahren, wohingegen sich der TSV gegen den Freien TuS Regensburg in der zweiten Hälfte nicht behaupten konnte und somit leer ausging.







Hinspiel: 3:1. Das zweite Spiel für den SV Donaustauf (5., 35) am langen Wochenende findet am Ostermontag gegen die SG Walhalla Regensburg (10., 22) statt. Die SG Walhalla sicherte sich am vergangenen Spieltag im 2:2 gegen die SpVgg Ziegetsdorf zumindest einen Punkt, die Staufer setzten sich am Donnerstag gegen den SV Harting mit 3:1 durch.







Hinspiel: 2:0. Spitzenreiter BSC Regensburg (1., 53) ist der Gastgeber für den FC Oberhinkofen (5., 34). Mit einem klaren Ergebnis konnte sich der BSC vor Wochenfrist auch beim SV Harting die Maximalausbeute einholen. Für den FC Oberhinkofen hingegen war kein Punkt gegen den SV Burgweinting drin.







Hinspiel: 1:5. Der SV Harting (8., 27) ist auf Stippvisite beim SV Sulzbach/Donau (9., 26). Während sich Harting zuletzt gegen den BSC geschlagen geben musste, sprang für Sulzbach/Donau gegen die SpVgg Ziegetsdorf (2:2) zumindest ein Zähler heraus.





Mo., 21.04.2025, 15:15 Uhr SV Wiesent SpVgg Ziegetsdorf



Hinspiel: 2:0. Beim SV Wiesent (14., 14) stellt am 23. Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf (11., 20) vor. Beide Teams erzielten am vergangenen Spieltag ein Remis: Die SpVgg lieferte ein 2:2 beim SV Sulzbach/Donau ab, während sich die Wiesenter einen Punkt beim FC Mintraching im 3:3 sicherten.





Mo., 21.04.2025, 15:15 Uhr SV Türk Genclik Regensburg Freier TuS Regensburg



Hinspiel: 0:4. Der SV Türk Genclik Regensburg (13., 16) ging am vergangenen Spieltag erfolgreich bei der SG Walhalla vom Platz. Mit einem Dreier durch drei Buden setzten sie sich durch. Als Nächstes ist Topteam Freie TuS Regensburg (2., 49) zu Gast beim Tabellenvorletzten. Der Rangzweite behauptet sich am letzten Spieltag gegen den TSV Wörth/Donau.