Donaustauf oder Hainsacker: Wer packt's ins Halbfinale? Viertelfinale im Toto-Pokal Regensburg: Bezirksligist reist mit dem Derby-Punkt gegen Kareth im Rücken an den Fuße der Walhalla

Gesucht wird der zweite Halbfinalist im Regensburger Kreispokal: Hierzu kreuzen der SV Donaustauf und die SpVgg Hainsacker die Klingen. Kreisliga gegen Bezirksliga lautet die Konstellation am heutigen Dienstagabend. Anstoß an der Regensburger Straße ist um 19 Uhr.

Hochzufrieden konnte die SpVgg Hainsacker aus dem vergangenen Spieltag der Bezirksliga Süd gehen. Im Marktderby beim klar favorisierten TSV Kareth erkämpfte sich die Schneider-Formation ein 1:1-Unentschieden. Unverdient war das nicht. Die Schwarz-Weißen punkteten mit einem leidenschaftlichen Defensivverhalten, mit Kampfstärke und Disziplin. Nach einer zwischenzeitlichen Ergebnisdelle ist der Bezirksliga-Dino inzwischen seit fünf Spielen ungeschlagen (3/2/0). Auf einem ordentlichen siebten Tabellenplatz wurde die Hinrunde abgeschlossen. Entsprechend positiv reist die SpVgg zum Pokal-Viertelfinale an den Fuße der Walhalla. Das Weiterkommen ist das klare Ziel.





Ex-Bayernligist SV Donaustauf steckt in der zweiten Kreisliga-Saison nach dem Neustart. Unter Chefanweiser Thomas Semmelmann und seinen spielenden Co-Trainern Jozo Sosic und Burak Yildirim wurde die Mannschaft neu aufgebaut. Derzeit rangiert Stauf in der Kreisliga 1 auf dem achten Platz. Dank sieben Punkten aus den letzten drei Spielen konnte man sich Luft verschaffen auf die Abstiegszone. Im bisherigen Pokalwettbewerb schaltete Semmelmanns Team bereits einen Bezirksligisten aus – den BSC Regensburg im Elfmeterschießen. Nun will man auch den Hainsackerern einen guten Fight liefern. Gelingt das, ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.



Bereits ins Semifinale vorgeprescht ist der TSV Kareth. In Oberhinkofen mühten sich die Lappersdorfer zu einem späten und glücklichen 2:1-Sieg. Die beiden weiteren Viertelfinalspiele zwischen Wenzenbach und Großberg (12. November) sowie Beratzhausen und Breitenbrunn (8. März) finden erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. Das Halbfinale ist für Ostersamstag, 4. April 2026, eingeplant. Das Endspiel steigt am 30. April 2026 in Thalmassing.