Donaustauf muss vorlegen Bayernliga Nord: Zum Vorrundenabschluss müssen die Kicker aus Donaustauf Farbe bekennen, wenn es zum heimstarken SC Feucht geht +++ Gebenbach will nichts anbrennen lassen in Würzburg

Zum Vorrundenabschluss warten in der Bayernliga Nord noch einmal interessante Duelle. Los geht es am Freitag mit zwei Begegnungen – jeweils mit Beteiligung von Teams aus Stadt und Landkreis Regensburg. Der ASV Cham und die SpVgg SV Weiden kämpfen am Samstag jeweils um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.