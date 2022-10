Jonas Goß (in Rot) belebte im Feuchter Waldstadion das Donaustaufer Spiel auf der linken Außenbahn enorm. – Foto: Florian Würthele

Donaustauf lässt es mit Vieren gut sein Der Bayernliga-Freitag: In Feucht klappt bei der Elf von Geburtstagskind Wagner bis zur Pause fast alles – Auswärtsschwäche des SSV Jahn II setzt sich fort

Unterschiedlich erfolgreich verliefen die abendlichen Auswärtsfahrten für die beiden Bayernliga-Vertreter aus Stadt und Landkreis Regensburg. Während dem SV Donaustauf in Feucht (fast) alles gelang und er es beim Pausenstand von 4:0 dann auch beließ, setzte sich im 35 Kilometer nordwestlich gelegenen Erlangen die Auswärtsschwäche des SSV Jahn II fort. Denkbar knapp mit 1:2 (0:1) ging Regensburgs Gastspiel beim ATSV verloren.



Donaustaufs Trainer Stefan Wagner hatte am Tag seines 54. Geburtstag ein paar Freunde im Mannschaftsbus nach Feucht mitgenommen. Ob Sekt oder Selters auf der Heimfahrt fließen würde? Ersteres! Grundstein für den klaren Triumph waren die 48 Minuten der ersten Spielhälfte – gefühlt lief alles für Stauf und gegen Feucht. Nicht nur vergaben die Gastgeber beim Stand von 0:1 bzw. 0:3 vier gute bis sehr gute Chancen, auch sah Feuchts Max Hering wegen eines Einsteigens im Mittelfeld früh die Rote Karte – eine auf den ersten Blick überharte Entscheidung (21.). Donaustaufs Trainer Stefan Wagner hatte am Tag seines 54. Geburtstag ein paar Freunde im Mannschaftsbus nach Feucht mitgenommen. Ob Sekt oder Selters auf der Heimfahrt fließen würde? Ersteres! Grundstein für den klaren Triumph waren die 48 Minuten der ersten Spielhälfte – gefühlt lief alles für Stauf und gegen Feucht. Nicht nur vergaben die Gastgeber beim Stand von 0:1 bzw. 0:3 vier gute bis sehr gute Chancen, auch sah Feuchts Max Hering wegen eines Einsteigens im Mittelfeld früh die Rote Karte – eine auf den ersten Blick überharte Entscheidung (21.). Ein Super-Tor hatte zuvor die stürmisch loslegenden Oberpfälzer in Front gebracht: Paul Grauschopfs wunderbare Seitenverlagerung wuchtete Kevin Hoffmann ins lange Toreck (15.). Lukas Dotzler in seiner typischer Manier (28./Flachschuss) und Cigi Özlokman (31./nach Querpass Hoffmann) stellten auf 3:0 für einen SVD, der früh und hoch anlief und den Gegner mit gut getimten Steckpässen ins Schwitzen brachte. Und wenn‘s mal läuft, dann läuft‘s: So flog Mario Baldaufs abgefälschte Bogenlampe zum 0:4 ins Feuchter Tor (45.+3). Mit Wiederbeginn stellte Donaustauf – verständlicherweise – in den Verwaltungsmodus, ließ aber nichts mehr anbrennen. Überdies vergaben Grauschopf (24.) und der eingewechselte Morris Adelabu (90.) für den Gast jeweils aus der Nahdistanz. „Die erste Halbzeit war echt super zum Anschauen“, freute sich SV-Trainer Wagner nach dem vierten Sieg in Serie. Das hohe Pressing sei so gewollt gewesen. Ist im Team die Selbstverständlichkeit zurück? „Auf jeden Fall macht es Spaß. Selbstvertrauen und Stimmung sind wieder da. Wir sind auf einem guten Weg.“







Befreiungsschlag verpasst: Der SSV Jahn II wartet nach wie vor auf seinen zweiten Auswärtssieg der Saison. Wie so oft in der Fremde, scheiterte die Jank-Elf auch in Erlangen an der Chancenausbeute und damit ein Stück weit an sich selbst. Verteidiger Paul Gebhard stellte mit seinem Tor zum 1:1 zwar zehn Minuten nach dem Seitentausch die Uhren wieder auf Null, das bessere Ende sollte aber der „Pokalschreck“ aus Mittelfranken haben. Lucas Markert, der sich bereits für das Führungstor des ATSV verantwortlich gezeigt hatte, besorgte vom Elfmeterpunkt das Siegtor (75.)