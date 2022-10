Zu einem ungünstigen Zeitpunkt muss Lucas Hufnagels SV Donaustauf nach Hof zur SpVgg. – Foto: Florian Würthele

Donaustauf gehen zwei Spielgestalter ab Im hohen Norden muss sich der SVD mit einem im Aufwand befindlichen Gegner herumschlagen +++ Knackt Jahn Regensburg II die Auswärtsmisere?

Zwei Corona-Erkrankte sowie das höchstwahrscheinliche Fehlen der verletzten Spielgestalter Paul Grauschopf und Mario Baldauf machen das Lazarett gegenwärtig größer, als es sich Donaustaufs Bayernliga-Trainer Stefan Wagner wünschen würde. Im Zentrum gehen Wagner ein wenig die Alternativen aus. Als Ausrede darf das nicht gelten. Es gilt das beste daraus zu machen. Doch der kommende Auswärtsgegner aus Hof geht mit breiter Brust ans Werk...

Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SV Donaustauf Donaustauf 15:00 PUSH

Im hohen Norden Bayerns beim ehemaligen Zweitligisten SpVgg Bayern Hof (16., 13 Punkte) zählen aus Sicht des SV Donaustauf (5., 23) – wie eigentlich immer momentan – nur drei Punkte. Der Rückstand auf den Zweiten Gebenbach beträgt nämlich schon zehn Zähler und soll nicht noch weiter anwachsen! Don Bosco Bamberg (4:1) kam vor Wochenfrist wie ein Sparringspartner rüber, so dass bereits nach dem ersten Durchgang im Grunde alles klar war.



Diesmal wird sich die Staufer Elf auf mehr Gegenwehr gefasst machen, zumal die Gastgeber im Abstiegskampf jeden Punkt benötigen. Nach einem katastrophalen Saisonstart inklusive eines zwischenzeitlichen Trainertausches hat sich Hof gefangen. Der jüngste Aufwärtstrend der Oberfranken (3/2/0), unter anderem mit Siegen über Weiden und Ammerthal, ist auch SV-Coach Wagner nicht verborgen geblieben. „Hof ist im Aufwind und hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt. Ihre Erwartungen für heuer sind sicherlich höher angesetzt“, erwartet er eine „schwierige Aufgabe“. Und die dürfte es mit großer Sicherheit für Dotzler, Onwudiwe und Co. auch werden.





Sa., 15.10.2022, 16:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 16:00 PUSH

Ihren Nimbus auf heimischen Geläuf konnte die U 21 des SSV Jahn gegen Neumarkt (3:1) einmal mehr unter Beweis stellen. In Folge einer ausgeglichen Anfangs-Viertelstunde nahmen die Talente aus der Jahnschmiede das Heft des Handelns in die Hand – und ließen sich auch von einem Rückstand nicht beirren. Nun soll endlich auch in der Fremde der Knoten platzen. Schließlich stimmen die Leistungen größtenteils, dafür die Regensburger Ergebnisse auswärts mal so gar nicht (1/0/6).



Tabellarisch wird's richtungsweisend. Schließt der Jahn II (7., 19) bei dem einen Punkt hinter ihm liegenden Würzburger FV mal wieder ein Gastspiel erfolgreich ab, wächst das Polster auf die Gefahrenzone auf ein beruhigendes Maß an. Andersrum würde eine Niederlage nicht zuletzt bedeuten, dass Würzburg in der Tabelle vorbeizieht. Wie üblich fordert SSV-Trainer Christoph Jank ein zielstrebige Darbietung, sprich schnelles Umschalten bei eigenem Ballgewinn und -verlust.