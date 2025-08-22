Donaustauf dreht das Spiel – Topspiel-Derby in Obertraubling

Nachholspiel vom 2. Spieltag
Mi., 20.08.2025, 18:30 Uhr
Der FC Mintraching und der SV Donaustauf holten am Mittwochabend nach. Jubeln durfte am Ende der SVD vor 150 Zuschauern. In der 13. Minute gingen die Hausherren durch Christian Balk in Front, doch Nico Schneider erzielte in der 24. Minute den Ausgleichstreffer. Zum Sieg für die Staufer führte das Tor durch Phillipp Neumeier, der in der 35. Minute versenkte. Schiedsrichter: Andre Luderer, Markus Schmiedefeld, Edward Kurpakov
Die Partien des 7. Spieltags
Bereits am Freitagabend eröffnet der FC Laub (14., 1) beim SV Donaustauf (11., 7) den siebten Spieltag. Vom sechsten Spieltag nahmen sich die Hausherren einen Punkt beim SV Harting im 1:1-Remis mit, während Laub dem SV Obertraubling klar unterlegen war und eine Niederlage kassierte.
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Am Samstag tritt der SV Burgweinting (3., 11) beim Freien TuS Regensburg (10., 7) an. Mit einem Spiel weniger auf dem Tableau konnte sich der Freie TuS am vergangenen Wochenende nur einen Punkt beim 2:2 gegen den FC Oberhinkofen einholen, während der SVB beim FC Mintraching nach einem 0:2-Rückstand das Spiel drehte und zu guter Letzt für sich entschied.
Auch am Holzhof findet der siebte Spieltag bereits am Samstag statt. Die SG Walhalla Regensburg (5., 10) empfängt den TSV Wörth/Donau (7., 9). Die Maximalausbeute sicherten sich zuletzt die Gäste gegen die SpVgg Ziegetsdorf, während sich die Hausherren der kommenden Partie gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben mussten.
So., 24.08.2025, 12:00 Uhr
Topspiel und Derby: Der SV Obertraubling (2., 12) empfängt am kommenden Sonntag den FC Oberhinkofen (4., 11) zum siebten Spieltag der Saison. Der FCO kam am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis beim Freien TuS Regensburg hinaus, der SVO hingegen sicherte sich mit acht Buden den klaren Dreier beim FC Laub.
So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Auf Reisen geht der SV Harting (9., 9) und schlägt beim ATSV Pirkensee-Ponholz (12., 5) auf. Mit einem 1:1 gegen den SV Donaustauf konnten sich die Gäste zuletzt einen Punkte einholen. Der ATSV musste sich hingegen beim SC Regensburg klar geschlagen geben und ging somit leer aus.
So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Beim FC Mintraching (13., 3) findet sich am kommenden Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 9) ein. Trotz Führung in der ersten Halbzeit musste sich Mintraching zuletzt gegen den SV Burgweinting geschlagen geben. Ähnlich verhielt es sich im zurückliegenden Nachholspiel gegen den SV Donaustauf (1:2). Der TSV Ka-La II hingegen sackte zuletzt die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla ein.
So., 24.08.2025, 18:00 Uhr
Der Sportclub Regensburg (1., 12) ist am Sonntagabend zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf (6., 10). Mit einer Niederlage beim TSV Wörth/Donau mussten sich die Gastgeber der kommenden Partie begnügen, während sich der SC Regensburg klar gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz auf heimischem Terrain die Punkte sicherte.