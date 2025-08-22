Donaustauf dreht das Spiel – Topspiel-Derby in Obertraubling

Bereits am heutigen Freitagabend eröffnen der unter der Woche erfolgreiche SV Donaustauf und der FC Laub den 7. Spieltag in der Kreisliga 1. Zu einem Spitzenspiel kommt es am Sonntagmittag zwischen den Lokalrivalen SV Obertraubling und SV Oberhinkofen. Ein weiteres Topspiel steigt an der Regensburger Schillerwiese, wo der Freie TuS den SV Burgweinting empfängt. Tabellenführer SC Regensburg ist im Stadtduell bei der SpVgg Ziegetsdorf gefordert.

Nachholspiel vom 2. Spieltag







Der FC Mintraching und der SV Donaustauf holten am Mittwochabend nach. Jubeln durfte am Ende der SVD vor 150 Zuschauern. In der 13. Minute gingen die Hausherren durch Christian Balk in Front, doch Nico Schneider erzielte in der 24. Minute den Ausgleichstreffer. Zum Sieg für die Staufer führte das Tor durch Phillipp Neumeier, der in der 35. Minute versenkte. Schiedsrichter: Andre Luderer, Markus Schmiedefeld, Edward Kurpakov





Die Partien des 7. Spieltags





Heute, 19:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf FC Laub FC Laub 19:00 PUSH



Bereits am Freitagabend eröffnet der FC Laub (14., 1) beim SV Donaustauf (11., 7) den siebten Spieltag. Vom sechsten Spieltag nahmen sich die Hausherren einen Punkt beim SV Harting im 1:1-Remis mit, während Laub dem SV Obertraubling klar unterlegen war und eine Niederlage kassierte.





So., 24.08.2025, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Burgweinting SV Burgweinting 14:00 live PUSH



Am Samstag tritt der SV Burgweinting (3., 11) beim Freien TuS Regensburg (10., 7) an. Mit einem Spiel weniger auf dem Tableau konnte sich der Freie TuS am vergangenen Wochenende nur einen Punkt beim 2:2 gegen den FC Oberhinkofen einholen, während der SVB beim FC Mintraching nach einem 0:2-Rückstand das Spiel drehte und zu guter Letzt für sich entschied.







Auch am Holzhof findet der siebte Spieltag bereits am Samstag statt. Die SG Walhalla Regensburg (5., 10) empfängt den TSV Wörth/Donau (7., 9). Die Maximalausbeute sicherten sich zuletzt die Gäste gegen die SpVgg Ziegetsdorf, während sich die Hausherren der kommenden Partie gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben mussten.





So., 24.08.2025, 12:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 12:00 live PUSH



Topspiel und Derby: Der SV Obertraubling (2., 12) empfängt am kommenden Sonntag den FC Oberhinkofen (4., 11) zum siebten Spieltag der Saison. Der FCO kam am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis beim Freien TuS Regensburg hinaus, der SVO hingegen sicherte sich mit acht Buden den klaren Dreier beim FC Laub.







Auf Reisen geht der SV Harting (9., 9) und schlägt beim ATSV Pirkensee-Ponholz (12., 5) auf. Mit einem 1:1 gegen den SV Donaustauf konnten sich die Gäste zuletzt einen Punkte einholen. Der ATSV musste sich hingegen beim SC Regensburg klar geschlagen geben und ging somit leer aus.







Beim FC Mintraching (13., 3) findet sich am kommenden Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 9) ein. Trotz Führung in der ersten Halbzeit musste sich Mintraching zuletzt gegen den SV Burgweinting geschlagen geben. Ähnlich verhielt es sich im zurückliegenden Nachholspiel gegen den SV Donaustauf (1:2). Der TSV Ka-La II hingegen sackte zuletzt die Maximalausbeute gegen die SG Walhalla ein.







Der Sportclub Regensburg (1., 12) ist am Sonntagabend zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf (6., 10). Mit einer Niederlage beim TSV Wörth/Donau mussten sich die Gastgeber der kommenden Partie begnügen, während sich der SC Regensburg klar gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz auf heimischem Terrain die Punkte sicherte.