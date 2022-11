Donaustauf: Doch kein Winter-Ausverkauf Stattdessen will der Bayernligist seinen Kader im Winter zusammenhalten – Neuer Tormann im Anflug

So bekräftigt GmbH-Geschäftsführer Matthias Klemens gegenüber der Donaupost, dass man in der Winterpause keine Spieler abgeben werde. Hier spielt mit Sicherheit auch der aktuelle sportliche Erfolg in der Bayernliga Nord mit rein. Unter dem neuen Trainer Stefan Wagner hat man sich von einer Ergebnis-Misere befreit und dahingehend stabilisiert. Auch wenn der Rückstand auf das von Sieg zu Sieg eilende Spitzenduo Gebenbach und Bamberg, das am Samstag übrigens gegeneinander spielt, nach wie vor beträchtlich ist – die Mannschaft macht wieder Spaß und hat auch Spaß, bei dem was sie tut. Die Grundstimmung ist generell wieder eine viele bessere. Jedenfalls dürften die Gerüchte vorerst verstummen. Auch den, wie zu hören ist, heiß umworbenen Ex-Profi Paul Grauschopf behält der SVD.



Unterdessen soll am morgigen Freitag Klarheit darüber herrschen, ob der Wunschkandidat fürs Tor unterschreibt oder nicht. Die Torwartsuche hatte sich nun sowieso ein wenig hingezogen. Dass man in Donaustauf einen weiteren Tormann benötigt, ist längst kein Geheimnis mehr. Backup-Keeper Tobias Amann soll den Deal einfädeln.



Sportlich stehen bis zum Gang in die Winterpause für Donaustauf (4., 35 Punkte) drei Oberpfalz-interne Duelle aus. Los geht's am Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen die DJK Ammerthal (5., 30). Es folgt die SpVgg SV Weiden (16., 15) und der ASV Cham (10., 23). Doch welche Kontrahenten warten, ist im Grunde total zweitrangig. Stauf muss auf sich schauen und weiter gewinnen, um den Druck nach ganz oben aufrechtzuerhalten. Dennoch lohnt ein Blick auf den kommenden Gegner aus Ammerthal: Der steckt momentan in einem kleinen Ergebnistief (1/3/4), hat aber schon zur Genüge bewiesen, dass er es auch mit den Topteams der Liga aufnehmen kann. Dies bekam heuer auch Donaustauf schon zu spüren, im Hinspiel nämlich. Beim umkämpften 3:3 vor den Toren Ambergs rettete Lukas Dotzler dem SV spät einen Punkt. Mit einem Remis dürften sich die Gastgeber diesmal aber nicht zufriedengeben.