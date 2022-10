Gegen Hof und Don Bosco Bamberg gab's etwas zu jubeln für Donaustauf-Anweiser Stefan Wagner – und gegen Abtswind? – Foto: Mario Wiedel

Donaustauf: „...dann greifen wir nochmal an“ Die Wagner-Elf muss liefern, liefern, liefern +++ Heimstärke des SSV Jahn II wird vom Spitzenreiter auf Herz und Nieren geprüft

Auf die Bayernliga-Vertreter aus Stadt und Landkreis Regensburg kommen am Samstagnachmittag „tricky“ Aufgaben zu. Der SV Donaustauf begrüßt den auswärts bärenstarken TSV Abtswind, an den Kaulbachweg zur U 21 des SSV Jahn verschlägt es den Ligaprimus aus Bamberg. Zählbares soll und muss her. Im Fall von Donaustauf, um noch irgendwie im Rennen um die ersten beiden Plätze zu bleiben – und im Fall vom Jahn, um die Abstiegszone von sich fern zu halten.

Sa., 22.10.2022, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf TSV Abtswind TSV Abtswind 15:00 PUSH



Nicht von ungefähr erwartet Donaustaufs Trainer Stefan Wagner einen „heißen Tanz“ gegen einen weiteren Gegner, „der mit einem guten Lauf kommt“. Denn der TSV Abtswind (7., 22 Punkte) aus dem unterfränkischen Landkreis Kitzingen ist nicht nur ungemein auswärtsstark (5/1/1), sondern überdies seit fünf Spielen ungeschlagen (2/3/0). Mit einer Punkteteilung gegen Abtswind – wie zuletzt Weiden oder Ammerthal – können sich die Staufer (4., 26) nicht zufrieden geben. Angesichts der zehn Punkte Rückstand auf den Zweiten Gebenbach ist im Grunde jedes Spiel zu gewinnen, um zur Winterpause noch im Geschäft zu bleiben. Zumal Gebenbach und die nochmal zwei Zähler besser postierte Eintracht Bamberg aktuell schonungslos durch die Liga marschieren. Das alles weiß auch Wagner. „Sollte uns der dritte Sieg in Folge gelingen, greifen wir nochmal an!“, gibt sich der Wahl-Regenstaufer angriffslustig. Einschränkend ergänzt er jedoch: „Wir wissen, dass jeder gegen uns besonderes motiviert ist.“





Sa., 22.10.2022, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 16:00 PUSH



Warum seine Jungtruppe vom SSV Jahn II (9., 19) weiterhin auf heimischem Terrain fleißig punktet und auswärts so gut wie immer leer ausgeht, das kann sich Chefcoach Christoph Jank auch nicht so recht erklären. Diese Diskrepanz hatte er bereits in der Vorsaison ausgemacht. In Würzburg (1:2) standen Graf, Fischer und Co. erneut mit leeren Händen da. Dafür wurden die jüngsten beiden Heimauftritte souverän und halt auch erfolgreich gestaltet. Nur gut, dass am Samstag wieder ein Heimspiel wartet. Allerdings hat es der Gegner in sich: Der FC Eintracht Bamberg (1., 38) führt das Klassement an, hat erst ein Saisonspiel verloren und ist seit dem zweiten Spieltag, sprich seit gut drei Monaten, unbesiegt. Diesmal können Regensburgs ballsichere Nachwuchstalente beweisen, zu was sie (daheim) wirklich im Stande sind!