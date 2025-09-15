Donaustauf-Coup in Obertraubling – Sportclub marschiert weiter

Der Sportclub ist in der Kreisliga 1 zurzeit nicht zu stoppen. Am Samstag fegte die Karl-Formation den TSV Kareth II mit 5:0 vom Feld. Es war der siebte Sieg in Folge. Und weil die Verfolger SV Obertraubling (2:4 gegen Donaustauf) und SV Burgweinting (3:3 in Wörth) Federn ließen, konnten die Regensburger ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausbauen. Neuer Zweiter ist der FC Oberhinkofen, der Ziegetsdorf mit 3:1 niederrang.



Der Freie TuS Regensburg setzte sich am vergangenen Samstag auf heimischem Terrain gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz vor 80 Zuschauern durch. In der 17. Minute brachte Alexander Meister die Hausherren in Front und Leo Schild erhöhte noch in der ersten Halbzeit (28.) und legte in der 64. Minute noch eine Bude zum klaren Heimsieg drauf. Schiedsrichter: Maik Kreye, Manfred Piehler, Jonas Wagner







Einen klaren Heimsieg lieferte auch Tabellenführer Sportclub Regensburg am zehnten Spieltag ab. Zu Gast war der TSV Kareth-Lappersdorf II, der vor 115 Schaulustigen keine Chancen verwerten konnte. Bereits in der neunten Minute gingen die Hausherren durch Lukas Saradeth in Führung, Felix Schäfer (28.) landete das 2:0 und Lukas Saradeth legte noch in der ersten Hälfte eine Bude drauf (31.). In der zweiten Halbzeit brachte Ingmar Hell den Spielstand auf 4:0 (53.) und Stefan Michalka besiegelte den klaren Dreier daheim in der 83. Minute. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Sejad Muherina, Mourad Touati







Der SV Obertraubling konnte sich vor 100 Fans auf heimischem Geläuf gegen den SV Donaustauf nicht behaupten. Bereits in der fünften Minute brachte Burak Yildirim die Gäste in Front, Andi Shala gelang in der 36. Minute den Ausgleich, doch Nico Ludewig netzte zwei Buden in Folge (37., 45.+3.) ein und so stand es in der Halbzeitpause 1:3. Rasmus Schwartz verkürzte in der 47. Minute, dann besiegelte Valentin Czech den Dreier in der Nachspielzeit (90.+2.) für den SV Donaustauf. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Maximilian Schäfer, Danny Schmidt







Ein Remis lieferten der TSV Wörth/Donau und der SV Burgweinting vor 150 Besuchern am zehnten Spieltag ab. Florian Schlegel brachte den SV Burgweinting in der elften Minute in Front und erhöhte in der 19. Minute, doch ein Eigentor von Papillon Sebastian in der 31. Minute verkürzte für den TSV und ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Martin Gazdek brachte in der 52. Minute den Ausgleich. Matthias Braun brachte die Gäste in der 64. Minute erneut in Führung, doch kurz vor Schluss erzielte Alex Lapuste den Ausgleichstreffer (89.). Schiedsrichter: Kiran Becker, Klara Rinner, Alexander Springer







Beim SV Harting gingen die Punkte am Wochenende zum FC Mintraching vor 60 Zuschauern. In Front ging der FC Mintraching durch Devrim Ayhan in der 29. Minute, dann glich Pascal Fehr in der 40. Minute für die Hausherren aus. In der zweiten Hälfte sah Christoph Nargang vom FC Mintraching die rote Karte (49.), doch die Gäste konnten trotz Unterzahl in der 81. Minute durch Maximilian Schweiger den Dreier mit nach Hause nehmen. Schiedsrichter: Jonas Stöckl, Franz Obenhofer, Oswald Halbritter







Was für ein Kantersieg: Mit sieben Buden sicherte sich der FC Laub die Maximalausbeute auf heimischem Terrain, zu Gast war die SG Walhalla Regensburg, die vor 80 Schaulustigen keine Chancen verwerten konnten. In Front brachte die Hausherren, Alexander Ahner in der 25. Minute, Marco Kronawitter erhöhte in der 52. Minute, sowie Simon Schmits (55.), Lukas Wittmann (68.), dann netzte Tobias Wolf zwei Buden in Folge ein (75., 84.) und Simon Schmits erzielte pünktlich zum Abpfiff das 7:0 (90.). Schiedsrichter: Leopold Kellner, Maximilian Bengsch, Johannes Rahm







Der FC Oberhinkofen sicherte sich am zehnten Spieltag die Maximalausbeute daheim vor 90 Zuschauern gegen die angereiste SpVgg Ziegetsdorf. Bereits in der siebten Minute brachte Jakob Blank die Hausherren in Führung, ein Elfmeter, dankend angenommen von Thomas Bauer, sorgte für Ausgleich in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit versenkte Jakob Blank die Kugel zweimal in Folge im Netz (66., 75.), was dem FCO den Dreier einbrachte. In der 86. Minute sah Maximilian Feuerer noch die Ampelkarte (FC Oberhinkofen). Schiedsrichter: Florian Fruth, Lukas Drezek, Malik Jahbell