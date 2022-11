1:1-Torschütze Paul Grauschopf und Torwart Josef Jurasi herzen sich, nachdem der nächste Erfolg des SV Donaustauf feststand. – Foto: Florian Würthele

Donaustauf bleibt auf der Siegerstraße Bayernliga Nord: Im Heimspiel gegen Ammerthal ist Stauf erst im Glück, dreht dann einen Rückstand und macht es hintenraus souverän

Sechster Sieg in Folge und gute Laune beim SV Donaustauf in der Bayernliga Nord. Auch die DJK Ammerthal konnte am Samstag den Staufer Siegeszug nicht stoppen. Paul Grauschopf in der ersten sowie Kevin Hoffmann und Andre Nocerino in der zweiten Spielhälfte besorgten beim 3:1 (1:1)-Heimsieg die Tore für den Gastgeber, nachdem Daniel Gömmel für die frühe DJK-Führung gesorgt hatte.



Die ersten 20 Minuten waren furios. Es ging hin und her und gab eine Stange an Aufregern. Mit einem Chancenplus für Ammerthal. Resultat des Ganzen war ein 1:1, welches auch nach 45 Minuten Bestand hatte. Ein Abseitstor von Ammerthals Martin Popp, nachdem Kenan Muslimovic an Tormann Josef Jurasi gescheitert war, leitete in der 4. Minute das Ganze ein. Beim 0:1 war wieder der Ex-Donaustaufer Muslimovic mittendrin. Er schlug im Zentrum ein Luftloch, doch im Hintergrund war Daniel Gömmel zur Stelle (9.). Donaustauf berappelte sich von diesem Kaltstart und schlug zurück: Paul Grauschopf drückte Hoffmanns Freistoß aus dem rechten Halbfeld ins Tor zum 1:1 (16.). Immer wieder profitierten beide Mannschaften auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte vom teils lückenhaften Defensivverhalten des Gegners. Tore wollte erstmal keine mehr fallen.



Das sollte sich in Minute 59 ändern. Grauschopf war kurz zuvor noch an dem auf der Torlinie postierten DJK-Verteidiger Kaiser gescheitert, dann startete Kevin Hoffmann bei Cigi Özlokmans gut getimeten Gassenpass durch und ließ Ammerthals Keeper Christopher Sommerer keine Abwehrchance. In dieser Phase gefiel der SVD besser als die DJK. Nach 66 Minuten hielt Jurasi gegen Sascha Luft die Führung für Stauf fest. In der 79. Minute gelang dem eingewechselten Andre Nocerino das vorentscheidende 3:1. Nach einem Eckball „duselte“ der Verteidiger die Kugel an Freund und Feind vorbei ins Tornetz. Darauf fand die Ammerthaler Elf keine passende Antwort mehr – zumal ihr in der letzten halben Stunde allmählich die Mittel und die Kraft ausgingen für ein Comeback. Donaustauf bleibt Vierter, Ammerthal rutscht auf die Sechs.





Der Schuss von „Joker“ Andrea Nocerino (Nummer 2) schlägt ein zum Endstand von 3:1. – Foto: Florian Würthele