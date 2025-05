Donau/Isar–Kreisligen: Diese Entscheidungen fallen im Saisonfinale

Am Wochenende steht der letzte Spieltag in den zwei Donau/Isar–Kreisligen auf dem Programm. Aufstieg, Relegation, Abstieg: Wir geben einen Überblick, welche Entscheidungen noch ausstehen.

Der SVK muss derweil im Kampf um die Aufstiegsrelegation aufpassen, nicht noch auf den letzten Metern vom Tabellendritten überholt zu werden. Hitzhofen-Oberzell tritt am Samstag bei Schlusslicht SV Eitensheim an. Im direkten Vergleich hat der SVHO das Nachsehen (0:1 und 1:2) und muss neben drei Zählern gegen den SVE deshalb auf eine Pleite oder Unentschieden der Kasinger beim TSV Lichtenau hoffen.

Abstieg

Der SV Eitensheim steht mit acht Zählern (ein Sieg, fünf Unentschieden, 17 Niederlagen) schon länger als Absteiger fest und kehrt nach einer Spielzeit in die Kreisklasse zurück. Der FC Sandersdorf, Vorletzter, kann sich bereits für die Relegation in der kommenden Woche einspielen.

Spannend bleibt, wer als zweiter Klub nachsitzen muss. Kösching, Karlskron und Mindelstetten haben jeweils 23 Punkte gesammelt. Kösching und Karlskron treten gegeneinander an, Mindelstetten muss zum TSV Hohenwart.

Kösching ist vor dem letzten Spieltag mit Blick auf den direkten Vergleich in der Pole-Position, da der SV gegen Mindelstetten zweimal und in Karlskron mit 1:0 gewonnen hat. Auch Karlskron hat im direkten Vergleich mit dem FCM nach dem 2:0 im Hinspiel und dem 0:1 im Rückspiel die besseren Karten. Dennoch könnte Mindelstetten der lachende Dritte werden, wenn das Duell in Kösching ohne Sieger endet und der FCM seine Hausaufgaben gegen Hohenwart mit einem Dreier erledigt.

Kreisliga Donau/Isar 2

Aufstieg

Auch in der zweiten Staffel ist die Meisterschaft bereits entschieden. Walpertskirchen hat vor dem letzten Spieltag vier Punkte Vorsprung und freut sich über den Aufstieg in die Bezirksliga. Knifflig wird es allerdings im Kampf um die Relegation. Finsing ist in der 15er-Liga am Samstag zum Zuschauen verdammt und muss auf einen Patzer des SVA Palzing hoffen. Der Tabellendritte hat den direkten Vergleich für sich entschieden und könnte den FCF mit einem Heimsieg gegen den FC Moosinning noch überflügeln.

Abstieg

Vötting muss sieglos in die Kreisklasse. Auch der TSV Eching ist nicht mehr zu retten und wird nach dem Bezirksliga-Abstieg im vergangenen Jahr durchgereicht. Die Reserve des FC Moosinning kann sich gegen Palzing bereits auf die Relegation vorbereiten. Nandlstadt, vor dem letzten Spieltag auf dem ersten Relegationsplatz, schielt noch auf den direkten Klassenerhalt.

Denn der direkte Vergleich im Fernduell spricht für den TSV. Lengdorf, das den FC Ampertal Unterbruck empfängt, könnte bei einer Niederlage von den Nandlstädtern noch überholt werden, wenn der TSV gegen Absteiger Eching drei Punkte holt.