Allgemeines
– Foto: Lara Staudacher

Donau/Iller: Vom 3:4-Thriller bis zum 5:5-Torfestival

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SC Heroldstatt – FV Schelklingen-Hausen 0:2
In einer lange offenen Partie entschied der FV Schelklingen-Hausen das Spiel erst in der zweiten Halbzeit. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte Daniel Kress (59.) mit einem platzierten Abschluss für die Führung, ehe Silas Schneider (64.) nur wenige Minuten später nachlegte. Heroldstatt bemühte sich um den Anschluss, fand aber gegen die kompakte Gästeabwehr kein Durchkommen.

SGM Schmiechtal/Alb I – SSG Ulm 99 II 1:1
Die Gastgeber legten stark los und gingen durch Julian Lock (13.) verdient in Führung. Schmiechtal verteidigte diszipliniert, verpasste es aber, frühzeitig nachzulegen. In der Schlussphase machte Ulm Druck und wurde belohnt: Mika Kürner traf in der 87. Minute zum späten Ausgleich. Ein intensives Spiel, in dem die Punkte am Ende geteilt wurden.

TSV Türkgücü Ehingen – RSV Ermingen 3:4
Ein temporeiches Torfestival mit vielen Wendungen! Mustafa Mavis (3.) brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Jakob Bossert (45.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Ermingen durch Fabian Jooß (50.) und einen Foulelfmeter von Simon Hinkl (65.) das Spiel. Lemi Altun (68.) verkürzte prompt, ehe erneut Jooß (85.) traf. In der Nachspielzeit sorgte Mavis (90.) noch für Spannung, doch am Ende blieb es beim 3:4. Ein mitreißendes Duell mit offenem Schlagabtausch.

SV Niederhofen – SG Griesingen 3:4
Sieben Tore, viel Tempo und ein ständiges Hin und Her prägten die Begegnung. Peter Gobs (2.) und Raphael Brunner (16.) brachten Griesingen früh mit 0:2 in Front. Daniel Bollmann (23.) verkürzte, ehe Lion Kamper (27.) den alten Abstand wiederherstellte. Noch vor der Pause verkürzte Pascal Emich (40.) auf 2:3, Leon Hirsch (58.) glich schließlich aus. Doch zehn Minuten vor Schluss traf Michael Pfänder (80.) zum 3:4-Siegtreffer für die Gäste – der Schlusspunkt eines spektakulären Spiels.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:1
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Ein unglückliches Eigentor von Elias Biesinger (16.) brachte sie in Führung. Nach der Pause erhöhte Jan Müllerschön (74.) auf 2:0, doch Sergej Snezhko (76.) machte die Partie noch einmal spannend. Kirchen/Lauterach verteidigte den knappen Vorsprung in den letzten Minuten mit großem Einsatz und feierte einen wichtigen Heimerfolg.

SV Pappelau-Beiningen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:6
Ein bitterer Nachmittag für Pappelau-Beiningen: Zwar glich Philipp Rapp (14.) den frühen Rückstand durch Raphael Schirmer (11.) noch aus, doch danach dominierten die Gäste nach Belieben. Schirmer traf insgesamt viermal (11., 25., 90.+2, 90.+6), Jonah Ziegler (52.) und André Demartin (80.) steuerten weitere Treffer bei. Nach einer Gelb-Roten Karte für Steven Erz (68.) spielte der SV in Unterzahl und brach komplett ein.

SG Altheim – TSV Einsingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Blaubeuren – TSV Erbach 0:3
Erbach setzte sich auswärts souverän durch. Robin Gabel traf per Foulelfmeter (63.) zur Führung, bevor Tim Maier (86., 90.+4) mit einem späten Doppelpack den 3:0-Endstand herstellte. Blaubeuren hielt lange gut dagegen, konnte aber in der Schlussphase das Tempo der Gäste nicht mehr mitgehen.

Kreisliga A2:

SV Fortuna Ballendorf – SV Weidenstetten 1:0
Die 200 Zuschauern erlebten ein enges und intensives Duell. Beide Mannschaften neutralisierten sich lange, ehe Jonas Staudenmayer in der 76. Minute das goldene Tor erzielte. Ballendorf zeigte eine konzentrierte Leistung und verteidigte die knappe Führung bis zum Abpfiff.

SGM Albeck/Göttingen – SV Asselfingen 2:3
Ein turbulenter Schlagabtausch mit vielen Emotionen: Asselfingen legte los wie die Feuerwehr – Yasin Yalcinkaya (2.) und Gabriel Friedrich (8.) stellten schnell auf 0:2. Nach einem Eigentor von Paul Barth (29.) kam Albeck zurück, Nico Lonsinger (58.) glich nach der Pause aus. Doch Gabriel Friedrich (70.) traf erneut und sicherte den Gästen einen hart erkämpften Auswärtssieg. Beide Teams lieferten ein temporeiches Spiel mit offenem Visier.

SV Thalfingen – SV Oberelchingen 2:2
Ein echtes Fußball-Drama in Thalfingen! Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Moritz Moik (61.) die Hausherren in Führung. In der Schlussphase nahm das Spiel Fahrt auf: Stefan Karrasch (86.) glich aus, ehe Julian Stocker (89.) Thalfingen erneut jubeln ließ. Doch Oberelchingen gab sich nicht geschlagen – in der Nachspielzeit traf wieder Karrasch (90.) zum umjubelten 2:2-Endstand.

TSV Bermaringen – FC Neenstetten 0:2
Der FC Neenstetten entführte dank eines Doppelpacks von Jannik Leibing (49., 88.) verdient die Punkte. Bermaringen hatte zwischenzeitlich die große Chance zum Ausgleich, doch Ruben Rieck scheiterte in der 86. Minute per Foulelfmeter an Keeper Luca Fritsche. Neenstetten spielte abgeklärt und nutzte seine Chancen.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Bernstadt 4:2
Die Gastgeber präsentierten sich offensivstark und setzten sich in einem unterhaltsamen Spiel durch. Erlir Bahtiri (22.) traf zur Führung, ehe Samuel Jost (51.) für Bernstadt ausglich. Danach zog Neu-Ulm das Tempo an: Sead Kapetanovic (65., 82.) und Henry Tedum Paago (73.) sorgten für klare Verhältnisse. Finn Bückle (90.) betrieb spät Ergebniskosmetik.

SV Nersingen – TSV Berghülen 1:0
In einem Geduldsspiel erzielte Christopher Wirth in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für Nersingen. Zuvor neutralisierten sich beide Teams weitgehend, ehe die Hausherren in der Schlussphase das Tempo erhöhten. Berghülen versuchte in den letzten Minuten zu antworten, fand aber keinen Weg durch die gut organisierte Defensive.

TSV Pfuhl – SV Lonsee 2:2
Ein spannendes Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Pfuhl dominierte zunächst: Felix Wanke (48.) und Simon Roth (57.) trafen zur 2:0-Führung. Lonsee spielte nach Gelb-Rot für Aaron Mangold (54.) in Unterzahl, zeigte aber Moral: Tim Borst (60.) und Patrick Rundio (88.) glichen noch aus. Pfuhl ließ in der Schlussphase zu viele Chancen liegen und verpasste den möglichen Heimsieg.

TSV Westerstetten – TSG Söflingen 2:3
Ein ereignisreiches Spiel mit vielen Emotionen. Sainey Ceesay brachte Westerstetten früh (5.) in Führung, doch nach der Pause drehte Söflingen auf: Finn Mach (51.), Felix Holdermüller (61.) und Lucas Alves-Pereira (63.) trafen in nur zwölf Minuten zum 1:3. Niklas Kalkbrenner (85.) machte es noch einmal spannend, doch Westerstetten vergab gleich zwei Foulelfmeter – beide Male scheiterte Ceesay (73., 89.) an Keeper Julius Müller. Ein bitterer Nachmittag für die Gastgeber, die trotz großem Einsatz ohne Punkte blieben.

Kreisliga A3:

TSV Holzheim – SSV Illerberg/Thal 3:3
Ein packendes Duell mit vielen Wendungen endete leistungsgerecht unentschieden. Julian Aust brachte die Gäste früh (15.) in Führung, ehe Tim Rößler (45.) kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Noah Strohmaier (52.) die Partie, doch Aust (54.) und Andreas Öfner (62.) brachten Illerberg/Thal wieder nach vorn. In der Schlussphase sorgte Janik Blum (80.) für den verdienten 3:3-Endstand – ein Spiel, das keine Verschnaufpause kannte.

TSF Ludwigsfeld – FV Gerlenhofen 0:2
Der FV Gerlenhofen entführte mit einer konzentrierten Leistung die Punkte. Moritz Schröter traf doppelt (35., 48.) und war der entscheidende Mann des Spiels. Ludwigsfeld tat sich im Angriff schwer und fand kaum Wege durch die stabile Gästedefensive. Gerlenhofen spielte clever, stand sicher und nutzte seine Chancen eiskalt.

FV Bellenberg – SG TSV Buch/Obenhausen II 1:1
Vor 160 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein enges Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Claus Jehle (76.) die Gäste in Führung. Doch Bellenberg zeigte Moral: Enrico Seifert (84.) glich per präzisem Abschluss aus. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, doch am Ende blieb es beim Remis.

SV Beuren – FC Silheim 1:1
Auch in Beuren trennten sich die Teams mit einem 1:1. Tobias Obermeier (40.) brachte Silheim in Führung, ehe Adnan Agirbas (45.+2) noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. In der zweiten Hälfte hatte Agirbas die große Chance zum Sieg, scheiterte aber in der 80. Minute per Foulelfmeter an Torwart Felix Junginger. Ein intensives Spiel, in dem beide Teams phasenweise die Oberhand hatten.

SV Oberroth – SC Staig II 5:5
Ein wahres Torfestival in Oberroth! Die Hausherren führten durch Treffer von Maximilian Ederle (7.), Florian Pistel (14.) und Marc Dorner (27.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch Staig schlug zurück: Julian Rauner (31., 49., 53.) und Tom Bischof (36., Foulelfmeter) machten das Spiel wieder offen. Tobias Braunmiller (51.) und Tim Geyer (78.) brachten Oberroth erneut in Führung, ehe Jan Schwachhofer (90.+2) in der Nachspielzeit zum 5:5 ausglich. Ein unglaubliches Spiel mit zehn Toren und keinem Verlierer.

SV Tiefenbach 1920 – FV Altenstadt 1:1
Nach einer zähen ersten Halbzeit sorgten Guilherme Massochin (65.) und Timo Ehlert (68.) für drei Tore binnen weniger Minuten. Danach wurde es hitziger: Jonas Miller (79.) sah Gelb-Rot, doch Tiefenbach verteidigte den Punkt in Unterzahl. Beide Teams boten einen kampfstarken Auftritt.

SGM Ingstetten/Schießen – TSV Regglisweiler 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste. Lukas Schwenk (33.) erzielte den Treffer des Tages. Ingstetten drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Regglisweiler überzeugte mit einer kompakten Defensive und nahm die drei Punkte mit.

FV Weißenhorn – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:0
Der FV Weißenhorn sicherte sich einen knappen, aber verdienten Sieg. Ilir Tupella (24.) erzielte das Tor des Tages. Weißenhorn kontrollierte über weite Strecken das Geschehen, während Neu-Ulm offensiv nur selten gefährlich wurde. Ein Arbeitssieg, der Weißenhorn wichtige Punkte beschert.

