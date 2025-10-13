Donau/Iller: Vom 3:4-Thriller bis zum 5:5-Torfestival

SC Heroldstatt – FV Schelklingen-Hausen 0:2

In einer lange offenen Partie entschied der FV Schelklingen-Hausen das Spiel erst in der zweiten Halbzeit. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte Daniel Kress (59.) mit einem platzierten Abschluss für die Führung, ehe Silas Schneider (64.) nur wenige Minuten später nachlegte. Heroldstatt bemühte sich um den Anschluss, fand aber gegen die kompakte Gästeabwehr kein Durchkommen.

SGM Schmiechtal/Alb I – SSG Ulm 99 II 1:1

Die Gastgeber legten stark los und gingen durch Julian Lock (13.) verdient in Führung. Schmiechtal verteidigte diszipliniert, verpasste es aber, frühzeitig nachzulegen. In der Schlussphase machte Ulm Druck und wurde belohnt: Mika Kürner traf in der 87. Minute zum späten Ausgleich. Ein intensives Spiel, in dem die Punkte am Ende geteilt wurden.

TSV Türkgücü Ehingen – RSV Ermingen 3:4

Ein temporeiches Torfestival mit vielen Wendungen! Mustafa Mavis (3.) brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Jakob Bossert (45.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Ermingen durch Fabian Jooß (50.) und einen Foulelfmeter von Simon Hinkl (65.) das Spiel. Lemi Altun (68.) verkürzte prompt, ehe erneut Jooß (85.) traf. In der Nachspielzeit sorgte Mavis (90.) noch für Spannung, doch am Ende blieb es beim 3:4. Ein mitreißendes Duell mit offenem Schlagabtausch.

SV Niederhofen – SG Griesingen 3:4

Sieben Tore, viel Tempo und ein ständiges Hin und Her prägten die Begegnung. Peter Gobs (2.) und Raphael Brunner (16.) brachten Griesingen früh mit 0:2 in Front. Daniel Bollmann (23.) verkürzte, ehe Lion Kamper (27.) den alten Abstand wiederherstellte. Noch vor der Pause verkürzte Pascal Emich (40.) auf 2:3, Leon Hirsch (58.) glich schließlich aus. Doch zehn Minuten vor Schluss traf Michael Pfänder (80.) zum 3:4-Siegtreffer für die Gäste – der Schlusspunkt eines spektakulären Spiels.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:1

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Ein unglückliches Eigentor von Elias Biesinger (16.) brachte sie in Führung. Nach der Pause erhöhte Jan Müllerschön (74.) auf 2:0, doch Sergej Snezhko (76.) machte die Partie noch einmal spannend. Kirchen/Lauterach verteidigte den knappen Vorsprung in den letzten Minuten mit großem Einsatz und feierte einen wichtigen Heimerfolg.

SV Pappelau-Beiningen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:6

Ein bitterer Nachmittag für Pappelau-Beiningen: Zwar glich Philipp Rapp (14.) den frühen Rückstand durch Raphael Schirmer (11.) noch aus, doch danach dominierten die Gäste nach Belieben. Schirmer traf insgesamt viermal (11., 25., 90.+2, 90.+6), Jonah Ziegler (52.) und André Demartin (80.) steuerten weitere Treffer bei. Nach einer Gelb-Roten Karte für Steven Erz (68.) spielte der SV in Unterzahl und brach komplett ein.

SG Altheim – TSV Einsingen abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Blaubeuren – TSV Erbach 0:3

Erbach setzte sich auswärts souverän durch. Robin Gabel traf per Foulelfmeter (63.) zur Führung, bevor Tim Maier (86., 90.+4) mit einem späten Doppelpack den 3:0-Endstand herstellte. Blaubeuren hielt lange gut dagegen, konnte aber in der Schlussphase das Tempo der Gäste nicht mehr mitgehen.