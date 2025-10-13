Donau/Iller: Vom 3:4-Thriller bis zum 5:5-Torfestival

Kreisliga A3:
TSV Holzheim – SSV Illerberg/Thal 3:3
Ein packendes Duell mit vielen Wendungen endete leistungsgerecht unentschieden. Julian Aust brachte die Gäste früh (15.) in Führung, ehe Tim Rößler (45.) kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel drehte Noah Strohmaier (52.) die Partie, doch Aust (54.) und Andreas Öfner (62.) brachten Illerberg/Thal wieder nach vorn. In der Schlussphase sorgte Janik Blum (80.) für den verdienten 3:3-Endstand – ein Spiel, das keine Verschnaufpause kannte.
TSF Ludwigsfeld – FV Gerlenhofen 0:2
Der FV Gerlenhofen entführte mit einer konzentrierten Leistung die Punkte. Moritz Schröter traf doppelt (35., 48.) und war der entscheidende Mann des Spiels. Ludwigsfeld tat sich im Angriff schwer und fand kaum Wege durch die stabile Gästedefensive. Gerlenhofen spielte clever, stand sicher und nutzte seine Chancen eiskalt.
FV Bellenberg – SG TSV Buch/Obenhausen II 1:1
Vor 160 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein enges Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Claus Jehle (76.) die Gäste in Führung. Doch Bellenberg zeigte Moral: Enrico Seifert (84.) glich per präzisem Abschluss aus. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, doch am Ende blieb es beim Remis.
SV Beuren – FC Silheim 1:1
Auch in Beuren trennten sich die Teams mit einem 1:1. Tobias Obermeier (40.) brachte Silheim in Führung, ehe Adnan Agirbas (45.+2) noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. In der zweiten Hälfte hatte Agirbas die große Chance zum Sieg, scheiterte aber in der 80. Minute per Foulelfmeter an Torwart Felix Junginger. Ein intensives Spiel, in dem beide Teams phasenweise die Oberhand hatten.
SV Oberroth – SC Staig II 5:5
Ein wahres Torfestival in Oberroth! Die Hausherren führten durch Treffer von Maximilian Ederle (7.), Florian Pistel (14.) und Marc Dorner (27.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch Staig schlug zurück: Julian Rauner (31., 49., 53.) und Tom Bischof (36., Foulelfmeter) machten das Spiel wieder offen. Tobias Braunmiller (51.) und Tim Geyer (78.) brachten Oberroth erneut in Führung, ehe Jan Schwachhofer (90.+2) in der Nachspielzeit zum 5:5 ausglich. Ein unglaubliches Spiel mit zehn Toren und keinem Verlierer.
SV Tiefenbach 1920 – FV Altenstadt 1:1
Nach einer zähen ersten Halbzeit sorgten Guilherme Massochin (65.) und Timo Ehlert (68.) für drei Tore binnen weniger Minuten. Danach wurde es hitziger: Jonas Miller (79.) sah Gelb-Rot, doch Tiefenbach verteidigte den Punkt in Unterzahl. Beide Teams boten einen kampfstarken Auftritt.
SGM Ingstetten/Schießen – TSV Regglisweiler 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste. Lukas Schwenk (33.) erzielte den Treffer des Tages. Ingstetten drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Regglisweiler überzeugte mit einer kompakten Defensive und nahm die drei Punkte mit.
FV Weißenhorn – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:0
Der FV Weißenhorn sicherte sich einen knappen, aber verdienten Sieg. Ilir Tupella (24.) erzielte das Tor des Tages. Weißenhorn kontrollierte über weite Strecken das Geschehen, während Neu-Ulm offensiv nur selten gefährlich wurde. Ein Arbeitssieg, der Weißenhorn wichtige Punkte beschert.