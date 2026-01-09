Donau-Arena erwartet große Gefühle: »Sensationell schönes Event«

Herzstück des Budenzaubers ist wie immer das Einlagespiel der Bananenflanker-Kids vor den Finalspielen. Wenn die Kinder und Jugendlichen mit geistigem Handicap gegen den Ball treten, bekommen selbst die Altstars feuchte Augen. Gänsehaut ist da garantiert. Das mittlerweile deutschlandweit organisierte „Team Bananenflanke“ macht es sich seit Jahren zur Aufgabe, die Kids ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken. Im Regensburger Raum gibt es auch „outdoor“ mehrere Spieltage pro Jahr.



Mitorganisator Jim-Patrick Müller sagt im Vorfeld des Budenzaubers im Lokalfernsehen: „Das ist einfach ein sensationell schönes Event. Was mir am meisten gefällt: Wie die Leute das immer mehr annehmen und wie wir immer größer werden, aber trotzdem familiär und nah an allem dranbleiben. Das ist schon eine super Entwicklung.“ 2.687 zahlende Besucher waren letztes Jahr da, was einen erneuten Zuschauerrekord bedeutete. Vielleicht wird diese Marke heuer abermals geknackt. Das Bananenflanker-Einlagespiel sei laut Müller nicht nur für die jungen Kicker auf dem Grün etwas Besonderes: „Auch für die Profis ist das sehr cool. Das Verhältnis wechselt sich ja schnell: Erst spielen die Profis und werden angefeuert, und auf einmal feuern die Profis die Kinder an. Das ist eigentlich immer das Schönste.“ Der ehemalige Jahn-Profi betont: „Die Kids des Team Bananenflanke sind unsere eigentlichen Profis.“



Lokalmatador SSV Jahn Regensburg schickt natürlich auch diesmal wieder eine Truppe ins Rennen. Für den Turniersieg reichte es bislang noch nicht. Ändert sich das nun? Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, wirft der Jahn doch eine vergleichsweise junge Mannschaft in den Ring. Mit dabei sind mit Marco Grüttner, André Laurito oder Sebastian „Wastl“ Nachreiner verdiente Profis aus den jüngeren Zweitliga-Zeiten. Als Teammanager fungiert erneut der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und ehemalige Jahn-Spieler Günter Hödl. „Wir haben wieder tolle Spieler für das Hallenturnier begeistern können und sind eine hungrige Mannschaft. Das Ziel bleibt, wieder unter Beweis stellen, dass wir in Regensburg guten Fußball spielen können. Die Traditionself wird den SSV Jahn erneut würdig vertreten“, so Hödl auf dem Homepage des Drittligisten. „Meine Vorfreude auf das Event ist groß und ich hoffe, diese mit möglichst vielen Jahnfans zu teilen.“



Neben dem Jahn kämpfen sieben weitere Teams um die Nachfolge von Titelverteidiger „Balu4Kids“, das diesmal keine Truppe an den Start bringt. Dafür kommt unter anderem wieder der Club mit Legenden-Torjäger Marek Mintal. Für Borussia Dortmund laufen unter anderem Martin Driller, Florian Kringe oder Moritz Leitner auf. Eine gute Rolle ist dem Gastgeber zuzutrauen. Bei den „Bananenflanker Legenden“ spielen Sven Bender, heute Trainer der SpVgg Unterhaching, Stefan Aigner oder Michél Dinzey. Das erste Gruppenspiel zwischen der Bananenflanker-Elf und dem BVB steigt um 14.20 Uhr, das Endspiel ist für 19.15 Uhr angesetzt.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: Bananenflanker Legenden, SpVgg Greuther Fürth, Borussia Dortmund, Hamburger SV

Gruppe B: SSV Jahn Regensburg, 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, TSV 1860 München



