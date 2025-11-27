Donald Jakob und der TSV Kümmersbruck – das passt!

Im Februar dieses Jahres hatten die Verantwortlichen die Verpflichtung von Donald Jakob als Nachfolger für Günter Grießhammer bekanntgegeben – die Gespräche zuvor waren „äußerst angenehm, positiv und überzeugend“ (O-Ton Jakob). Zudem beeinflusste die Tatsache, dass er in Kümmersbruck aufgewachsen ist und schon vor zehn Jahren eine Saison für den Verein gespielt hatte, die Entscheidung, beim TSV anzuheuern im positiven Sinne.



Nach bislang 17 absolvierten Spieltagen blickt man in Kümmersbruck nun auf eine bislang beeindruckende Spielzeit zurück und möchte den eingeschlagenen Weg zusammen mit dem erfolgreich arbeitenden Coach weiter gehen. Der erklärt, warum er es begrüßt, über die Saison hinaus Trainer des Vereins aus seiner Heimatgemeinde sein zu dürfen:



„Die Entscheidung, beim TSV Kümmersbruck weiterzumachen, ist mir leichtgefallen. Die Mannschaft hat sich trotz unseres kleinen Kaders sehr positiv entwickelt. Die Trainingsbeteiligung ist überdurchschnittlich hoch und die Spieler zeigen klar, dass sie den nächsten Schritt gehen wollen. Diese Entwicklung zu begleiten und weiter voranzutreiben, ist für mich ein wichtiger Antrieb. Der ausgeprägte Teamgeist innerhalb der Mannschaft ist einer unserer größten Stärken. Die Verantwortlichen schenken mir großes Vertrauen und ermöglichen mir, meine sportlichen Vorstellungen konsequent umzusetzen – das schätze ich sehr. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die starke Unterstützung unserer Fans. Besonders bei den Heimspielen, die wir fast alle gewinnen konnten, spürt man, wie sehr Mannschaft, Trainerteam und Zuschauer zusammenarbeiten. Dieses Umfeld gibt uns Rückenwind und motiviert mich, den eingeschlagenen Weg fortzuführen“, so Donald Jakob gegenüber FuPa.



Warum auf der anderen Seite die Verantwortlichen der Schwarz-Weißen froh darüber sind, Jakob als Trainer halten zu können, erklärt Fußballabteilungsleiter Dirk Käßner: „Wir sind sehr zufrieden damit, wie er unsere gemeinsamen Ziele umgesetzt hat. Man merkt, dass er sich voll reinhängt und die Dinge zuverlässig anpackt. Besonders wichtig war uns ein guter Kontakt zur A-Jugend und natürlich das Erreichen des Klassenerhalts. Beides hat er wirklich hervorragend gemacht und damit einen großen Anteil daran, dass wir als Team gut aufgestellt sind. Seine Arbeit tut der Mannschaft gut und wir schätzen seine offene Art und seinen Einsatz sehr. Deshalb freuen wir uns wirklich, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen können“, so der Kümmersbrucker Fußballboss.



Nachdem in der Südstaffel an der Tabellenspitze mit der SG „Trapo“ und der DJK Ensdorf zwei Teams dem restlichen Starterfeld quasi enteilt sind, buhlen die Verfolger dahinter um den am Ende punktbesten Rangdritten aller drei Kreisklassen, der ebenfalls relegieren darf. Ob Donald Jakob und die Seinen dabei weiter ein gewichtiges Wort mitreden können, werden gleich die ersten Wochen nach dem Re-Start im März 2026 zeigen, heißen doch die ersten Gegner bis Ostern Neukirchen, Kauerhof, Traßlberg und Ensdorf – ein ohne Zweifel knackiges Auftaktprogramm.