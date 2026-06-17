Domstädter verpflichten Robert Walinger

Der Gruppenligakader des FC Domstadt Fritzlar bekommt einen weiteren Neuzugang, die sportliche Leitung konnte Robert Walinger vom Melsunger FV verpflichten. Der 21-Jährige Walinger durchlief unter anderem die Jugend des KSV Hessen Kassel, die längste Zeit wurde er jedoch beim KSV Baunatal ausgebildet. Im Seniorenbereich sammelte Walinger erste Gruppenliga-Erfahrungen in Besse und Gudensberg, bervor er in Wabern auch in der Verbandsliga Einsätze verbuchen konnte. In der letzten Saison war er mit 25 Einsätzen eine feste Größe in der Gruppenliga-Mannschaft des Melsunger FV. Der sportliche Leiter Jan Scharke äußert sich zur Verpflichtung wie folgt: „Ich war bereits im Frühjahr mit Robert in Kontakt und die Gespräche waren sofort positiv. Er kennt unseren Trainer aus Kassler Zeiten und hat auch schon mit einigen unserer Spieler zusammengespielt. Robert ist noch jung, fußballerisch sehr gut ausgebildet und kann in der Defensive verschiedene Positionen spielen.“ Der in Besse wohnhafte Walinger begründet seinen Wechsel auch mit der ungewissen Situation in seinem vorherigen Verein: „Ich möchte mich zunächst beim FV für die Zeit bedanken, leider waren dort jedoch für die kommende Spielzeit einige Aspekte fraglich. Da ich bereits seit einiger Zeit mit Jan in Verbindung stand, bin ich nun sehr froh, in die Domstadt wechseln zu können. Ich verfolge den Weg schon länger und bin beeindruckt, was man hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat.“ Jan Scharke sieht den Kader nun gut für die kommende Spielzeit aufgestellt: „Unsere Planungen waren eigentlich bereits abgeschlossen, allerdings ging die Tür bei Robert nochmal auf. Nun sehen wir den Kader gut für die Aufgaben der kommenden Gruppenligasaison aufgestellt.“