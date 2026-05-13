Domstädter erneut geschlagen

– Foto: Fabian Ziegler

Der TSV Obermelsungen hat sich am Mittwochabend beim FC Domstadt Fritzlar mit 4:1 durchgesetzt und dabei über weite Strecken die bessere Mannschaft gestellt. Vor 90 Zuschauern auf dem Sportplatz Exer fanden die Gastgeber über die gesamte Spielzeit kaum Lösungen gegen die kompakte und zielstrebige Spielweise der Gäste.

Bereits in der 6. Minute brachte Arend den TSV Obermelsungen früh mit 1:0 in Führung. Fritzlar tat sich anschließend schwer, die entstandenen Räume zu nutzen, während Obermelsungen defensiv stabil stand und immer wieder gefährlich umschaltete.



Kurz vor der Pause erhöhte Bachmann in der 42. Minute auf 2:0 – aus Sicht der Gastgeber allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Der FC Domstadt Fritzlar antwortete jedoch fast im direkten Gegenzug: Safiya verkürzte in der 44. Minute auf 1:2 und sorgte damit nochmals für Hoffnung vor dem Seitenwechsel.





Diese wurde allerdings direkt nach Wiederanpfiff gedämpft. Posev stellte in der 48. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und brachte Obermelsungen damit endgültig auf die Siegerstraße. Fritzlar blieb zwar bemüht, fand offensiv aber weiterhin kaum die entscheidenden Lücken und verteidigte insgesamt zu nachlässig.Den Schlusspunkt setzte Schuder in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 4:1-Endstand (90.+4).

Der Meister verliert damit nach Sonntag ein zweites mal infolge, allerdings auch ohne Keeper Schmeer der noch nicht wieder ganz fit ist, Spielertrainer Gülsen der weiterhin seine Rot-Sperre absitzen muss und Langhans der sonst auch immer ein ganz wichtiger Faktor im Spiel der Fritzlarer ist.

Bereits am Sonntag den 17.05. gehts weiter, dann ist die SG Fuldalöwen/Beisetal zu Gast, Anpfiff der Parte ist um 15:15. Das Hinspiel endete 3:2 für den Meister.