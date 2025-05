Domstadtelf will weiteren Schritt nach oben machen

Für den VfV Borussia 06 Hildesheim steht am Mittwochabend das nächste Heimspiel im Endspurt der Oberliga Niedersachsen auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Ridhar Kitar Germania Egestorf-Langreder zum Nachholspiel im Friedrich-Ebert-Stadion. Mit dem Rückenwind des überzeugenden 3:0-Erfolgs über Eintracht Braunschweig II will die Domstadtelf ihre Heimbilanz weiter verbessern – und gleichzeitig die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen.

Vier Spiele sind für Hildesheim in der laufenden Saison noch zu absolvieren, drei davon im eigenen Stadion. Eine gute Ausgangslage, um in der Tabelle noch zu klettern. Mit derzeit 45 Punkten steht der VfV 06 auf Rang acht und hat durchaus noch die Chance, die Top fünf anzugreifen. Gleichzeitig bieten die verbleibenden Begegnungen für die Spieler die Möglichkeit, sich für eine weitere Zusammenarbeit zu empfehlen. Die Kaderplanung für die Saison 2025/26 läuft unter Hochdruck, konkrete Personalentscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet.