Domstadtelf strebt dritten Sieg in Folge an

Am Samstag steht für den VfV 06 Hildesheim das nächste Punktspiel in der Oberliga Niedersachsen auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar erstmals überhaupt beim TSV Wetschen – einem der diesjährigen Aufsteiger aus der Landesliga.

Der Neuling aus dem Landkreis Diepholz hat sich mit einem starken 5:1-Heimerfolg gegen Holthausen/Biene eindrucksvoll vorgestellt, musste jedoch in den beiden Auswärtsspielen in Egestorf und Wilhelmshaven Lehrgeld zahlen. Die Domstadtelf reist dagegen mit Rückenwind an: Nach dem deutlichen 5:1 gegen Verden 04 und dem überzeugenden 3:1 in Bersenbrück ist das Team endgültig in der Saison angekommen.

Mit einem weiteren Erfolg will der VfV 06 seine aufsteigende Form bestätigen und sich in der Spitzengruppe der Tabelle etablieren. Die sportliche Leitung mahnt allerdings zur Wachsamkeit. „Wetschen hat gezeigt, dass es zuhause gefährlich sein kann. Wir müssen die Intensität hochhalten, über 90 Minuten präsent sein und das Spiel kontrollieren“, so Sportvorstand Omar Fahmy.

Personell kann das Trainerteam um Ridha Kitar und Co-Trainer Dominik Franke wie zuletzt auf den eingespielten Kader zurückgreifen. Weitere Verletzungen sind bis zur Wochenmitte nicht hinzugekommen.