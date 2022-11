Domstadtelf reist erneut - Sonntag bei Werders U23 Der Blick ist weiter nach unten gerichtet.

Nächster schwerer Auswärtsritt der Unger-Jungs. Nur 5 Tage nach dem schweren Emden-Spiel geht es erneut in Richtung Nordsee, am Sonntag darf aber bereits in Bremen gestoppt werden. Um 14 Uhr empfängt die Bundesligareserve von Werder Bremen die Domstadtelf auf dem Platz 11 am Weserstadion.