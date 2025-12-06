Domstadtelf peilt „Weihnachtsdreier“ an

Der Schlusspunkt eines ereignisreichen Fußballjahres steht bevor: Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) tritt der VfV Borussia 06 Hildesheim beim FC Verden 04 an. Es ist die letzte Pflichtpartie des Jahres, bevor die Mannschaft von Ridha Kitar in den kurzen Weihnachtsurlaub geht – und sie will sich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis verabschieden. Ein Sieg wäre nicht nur ein passendes Geschenk für Fans und Förderer, sondern würde zugleich die starke Ausgangsposition im Kampf um die Aufstiegsränge festigen.
Die Hildesheimer reisen als Tabellenvierter der Oberliga Niedersachsen mit 28 Punkten in die Reiterstadt. Gegner Verden 04 steckt im unteren Tabellendrittel, sammelte bislang nur 16 Zähler und verlor zuletzt mit 0:4 beim SV Wilhelmshaven. Die Favoritenrolle liegt also klar bei der Domstadtelf, die das Hinspiel im August eindrucksvoll mit 5:1 gewann.
Dennoch ist Vorsicht geboten: Verden kämpft um jeden Punkt, um den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern. Der VfV 06 wiederum möchte an die spielerisch starke Leistung aus dem 3:3 gegen TuS Bersenbrück anknüpfen, wo man trotz dreimaliger Führung nur einen Zähler holte.
Cheftrainer Ridha Kitar kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sean Redemann und Hamudi Baghdadi stehen nach überstandenen Blessuren wieder zur Verfügung, Karsan Doski ist zurück im Team, und auch die Offensivreihe um Louis Malina, Mick Gudra und Mahdi Biso zeigte sich zuletzt in Torlaune.
Gespielt wird auf Kunstrasen – ein Umstand, der dem VfV 06 entgegenkommt. Bereits beim 4:0 in Wolfsburg auf ähnlichem Belag überzeugte die Mannschaft durch präzises Passspiel und hohe Ballkontrolle. Mit fünf Auswärtssiegen bei nur einer Niederlage stellt Hildesheim zudem eines der besten Auswärtsteams der Liga.
Die Rechnung ist einfach: Mit einem Sieg würde der VfV 06 auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben und könnte die Winterpause als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg antreten. Nach Abpfiff verabschiedet sich die Mannschaft in die kurze Winterpause – bevor es beim traditionellen EVI-Cup wieder um Hildesheims Hallenkrone geht.
Schiedsrichter der Partie ist Sören Thalau (Westercelle). Der VfV 06 reist mit viel Selbstvertrauen an – und der klaren Mission, das Jahr 2025 mit einem „Dreier unterm Weihnachtsbaum“ abzuschließen.