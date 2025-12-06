Domstadtelf peilt „Weihnachtsdreier“ an

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Schlusspunkt eines ereignisreichen Fußballjahres steht bevor: Am Samstag (Anstoß 14 Uhr) tritt der VfV Borussia 06 Hildesheim beim FC Verden 04 an. Es ist die letzte Pflichtpartie des Jahres, bevor die Mannschaft von Ridha Kitar in den kurzen Weihnachtsurlaub geht – und sie will sich unbedingt mit einem Erfolgserlebnis verabschieden. Ein Sieg wäre nicht nur ein passendes Geschenk für Fans und Förderer, sondern würde zugleich die starke Ausgangsposition im Kampf um die Aufstiegsränge festigen.

Die Hildesheimer reisen als Tabellenvierter der Oberliga Niedersachsen mit 28 Punkten in die Reiterstadt. Gegner Verden 04 steckt im unteren Tabellendrittel, sammelte bislang nur 16 Zähler und verlor zuletzt mit 0:4 beim SV Wilhelmshaven. Die Favoritenrolle liegt also klar bei der Domstadtelf, die das Hinspiel im August eindrucksvoll mit 5:1 gewann.

Dennoch ist Vorsicht geboten: Verden kämpft um jeden Punkt, um den Klassenerhalt frühzeitig abzusichern. Der VfV 06 wiederum möchte an die spielerisch starke Leistung aus dem 3:3 gegen TuS Bersenbrück anknüpfen, wo man trotz dreimaliger Führung nur einen Zähler holte. Cheftrainer Ridha Kitar kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sean Redemann und Hamudi Baghdadi stehen nach überstandenen Blessuren wieder zur Verfügung, Karsan Doski ist zurück im Team, und auch die Offensivreihe um Louis Malina, Mick Gudra und Mahdi Biso zeigte sich zuletzt in Torlaune.