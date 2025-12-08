Domstadtelf erwischt rabenschwarze Anfangsviertelstunde

Ein völlig verkorkster Nachmittag bescherte dem VfV Borussia 06 Hildesheim einen enttäuschenden Jahresausklang. Beim FC Verden 04 kassierte die Kitar-Elf eine klare 0:3-Niederlage – alle Treffer fielen bereits in den ersten 16 Minuten. Damit rutscht die Domstadtelf in der Oberliga Niedersachsen auf Platz sechs ab und verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen in die Winterpause.

Der Start in die Partie war ein Albtraum. Schon nach drei Minuten brachte Bastian Reiners die Gastgeber in Führung, nur fünf Minuten später legte derselbe Spieler nach – 2:0. Die Hildesheimer wirkten überrascht und kamen kaum in die Zweikämpfe. Als Marcel Hilßner in der 16. Minute das 3:0 erzielte, war das Spiel praktisch entschieden.

Trainer Ridha Kitar reagierte früh, brachte Jannis Pläschke für den angeschlagenen Jo-Willem Tewes, doch die Wende blieb aus. Besonders in der Defensive fand der VfV 06 zunächst keine Ordnung, während Verden zielstrebig und mit hoher Effizienz agierte.

Nach der Pause stabilisierte sich die Partie etwas, doch Torgefahr blieb Mangelware. Die eingewechselten Mahdi Biso und Fred Mensah brachten zwar mehr Bewegung, wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor von Tim-Liam Freund aber kaum. Verden verteidigte kompakt und ließ keine Zweifel mehr aufkommen, dass die Punkte in der Reiterstadt bleiben würden.

„Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen. Danach lief das Spiel so, wie es in dieser Liga eben laufen kann, wenn man nicht sofort da ist“, resümierte Cheftrainer Ridha Kitar sichtlich enttäuscht.

Enge Tabellenkonstellation bleibt bestehen

Trotz der Niederlage bleibt der VfV 06 in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen. Da auch Egestorf, Delmenhorst und Wilhelmshaven Punkte liegen ließen, bleibt die Tabellenspitze eng beieinander. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt nur drei Zähler – die Aufstiegsfrage bleibt also völlig offen.

Nach kurzer Weihnachtspause beginnt im Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde. Zunächst steht traditionell der EVI-Cup auf dem Programm, ehe ab Mitte Februar der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird. Dann will die Domstadtelf wieder an die starke Phase des Herbstes anknüpfen – und Ausrutscher wie in Verden vermeiden.

FC Verden 04 – VfV Borussia 06 Hildesheim 3:0

FC Verden 04: Tim-Liam Freund, Jannis Niestädt, Maximilian Jäger, Piet Freiberg, Luis Saul, Jalte Finnjan Röpe, Lukas Muszong, Marcel Hilßner (80. Kevin Klee), Jonas Austermann (84. Fatih Sakinc), Dennis Hoins (89. Jerrit Lindhorst), Bastian Reiners (90. Nils Lindemann) - Trainer: Tim Ebersbach

VfV Borussia 06 Hildesheim: Tommy Henze, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Sean Redemann, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Jo-Willem Tewes (39. Jannis Pläschke) (84. Tim Friedrich), Mick Gudra, Cenay Üzümcü (64. Carlos Christel), Thomas Kellogg Case (21. Mahdi Kahled Biso), Louis Malina (59. Fred Mc Mensah Quarshie) - Trainer: Ridha Kitar

Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle) - Zuschauer: 165

Tore: 1:0 Bastian Reiners (3.), 2:0 Bastian Reiners (8.), 3:0 Marcel Hilßner (16.)