Domstadt setzt sich ab — Liga weiter gespalten Der 14. Spieltag bestätigte die Dominanz des Spitzenreiters, während die Kellerteams weiter mühsam um Anschluss kämpfen; Vorschau auf den 15. Spieltag.

Mengsberg hat sich als stabile Größe im Mittelfeld etabliert und steht aktuell auf Platz 6 mit 24 Punkten. Die Reserve zeigt zuhause vor allem Struktur und will die Serie ausbauen. FC Körle rangiert auf Platz 11 mit 17 Punkten und reist mit Rückenwind an: die Mannschaft verlor zwar zuletzt, gab aber eine engagierte Vorstellung gegen TuSpo Guxhagen.

TSV Wabern II belegt Platz 7 mit 24 Punkten und hat zuletzt ein spektakuläres 4:3 gegen SG Ohetal/Frielendorf gewonnen — ein Ergebnis, das Selbstvertrauen gibt. SG Geismar/Züschen liegt auf Platz 10 mit 20 Punkten und gewann am vergangenen Spieltag 2:0 gegen SG Dillich. Geismar reist als Aufsteiger mit dem Ziel an, die Punkteausbeute zu stabilisieren. Das Duell verspricht Offensivfußball; Wabern ist leicht favorisiert, doch Geismar darf nicht unterschätzt werden.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – SpVgg Zella/Loshausen

An diesem Sonntag treffen die beiden Schlusslichter aufeinander. SG Dillich hat bislang keinen Punkt geholt und steht mit 0 Zählern und einer erschreckenden Tordifferenz von 4:68 auf dem letzten Rang. Zella ist nur knapp besser: Platz 14 mit 5 Punkten, nach dem herben 0:8 gegen TSV Obermelsungen ein deutlicher Warnschuss. Beide Teams kämpfen derzeit gegen Windmühlen — für Dillich ist jeder Punkt ein kleiner Triumph.

TSV Obermelsungen – FC Domstadt Fritzlar

Das Spitzenspiel aus Sicht der Differenz: Obermelsungen steht solide auf Platz 4 mit 27 Punkten und kam am 14. Spieltag mit einem fulminanten 8:0-Heimsieg gegen Zella in Fahrt. Dennoch trifft die Mannschaft auf eine Übermannschaft: FC Domstadt Fritzlar führt die Liga an mit 45 Punkten und einem Torverhältnis von 76:8 — 15 Spiele, 15 Siege, abermals eine Demonstration der Überlegenheit. Obermelsungen wird versuchen, mit aggressivem Pressing dagegenzuhalten, doch sportlich und personell sind die Rollen klar verteilt: Domstadt spielt in einer eigenen Liga.

SG Asterode/Christerode/Olberode – TSV Besse

TSV Besse ist auf Platz 5 mit 26 Punkten und kommt mit Schwung: am 14. Spieltag gelang ein 3:1-Sieg gegen die SG Fuldalöwen/Beisetal. Besse reist als Favorit an, während Asterode versuchen wird, defensiv kompakt zu stehen und auf Konter zu lauern. Für Besse geht es darum, die Position im oberen Viertel zu festigen.

SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Neuental/Jesberg

Dieses Duell verspricht Brisanz: SG Neuental/Jesberg liegt auf Platz 2 mit 34 Punkten und ist derzeit der größte Verfolger von Domstadt. SG Fuldalöwen/Beisetal steht auf Platz 3 mit 30 Punkten, verlor zuletzt jedoch 1:3 gegen TSV Besse. Die Partie ist ein echter Prüfstein: Neuental will den Druck auf den Tabellenführer aufrechterhalten, Fuldalöwen möchte die Führung in der Verfolgergruppe behaupten. Kleine taktische Feinheiten könnten hier den Ausschlag geben.

TuSpo Guxhagen – SG Ohetal/Frielendorf

TuSpo Guxhagen hat zuletzt ein 3:2 beim FC Körle eingefahren und steht auf Platz 8 mit 22 Punkten. Die Mannschaft wirkt in den letzten Wochen stabiler. Die SG Ohetal liegt auf Platz 13 mit 6 Punkten und verlor 3:4 gegen Wabern; offensive Aktionen sind vorhanden, doch die Defensive offenbart Lücken. Guxhagen sollte als das reifere Team gelten, doch Ohetal wird alles daransetzen, die Heimstärke von TuSpo zu brechen. Für Guxhagen sind drei Punkte wichtig, um im Mittelfeld nicht den Anschluss zu verlieren.