Domstadt Fritzlar marschiert weiter – Spitzenkampf ohne Spannung

SG Neuental/Jesberg — TSV Besse 0:2

Die SG Neuental/Jesberg, zurzeit Tabellenzweiter mit 34 Punkten, trat am Samstag gegen den TSV Besse an, der als Fünfter 23 Punkte und 34:27 Tore vorweist. In einer Partie, in der die Gastgeber lange die Favoritenrolle innehatten, waren es die Gäste aus Besse, die das Spiel entschieden. Die 0:2-Auswärtsniederlage für Neuental ist ein Dämpfer im Kampf um die Spitze; bei 8 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Domstadt Fritzlar wird deutlich, wie schwer es ist, das Polster des Tabellenführers zu verkleinern. Für Besse bedeutet der Auswärtssieg nicht nur drei Zähler, sondern auch eine Bestätigung dafür, dass das Team in der oberen Tabellenhälfte konkurrenzfähig bleibt.

TuSpo Guxhagen — SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 3:1

TuSpo Guxhagen, Neunter in der Tabelle, empfing die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar, die sich auf dem achten Platz befindet. Die Partie wurde früh entschieden: bereits in der zweiten Minute traf Luís Lehmann zur 1:0-Führung, und nur drei Minuten später erhöhte Lukas Gerhold auf 2:0 — ein schneller Doppelschlag, der die Gastgeber komfortabel in Führung brachte. Nach einer langen Phase ohne weitere Treffer sorgte Edgar Lück in der 66. Minute für die Entscheidung zum 3:0; erst in der Nachspielzeit gelang Jan Wicht noch der 3:1-Anschlusstreffer (90.). Guxhagen zeigte in dieser Begegnung gegen einen direkten Nachbarn in der Tabelle eine effiziente Nutzung seiner Chancen und verschafft sich etwas Luft im Mittelfeld.

TSV Obermelsungen — SG Geismar/Züschen 3:0

Der TSV Obermelsungen setzte sich vor 90 Zuschauern mit einer souveränen Leistung gegen die SG Geismar/Züschen durch. Johannes Posev eröffnete die Partie aus Sicht des TSV mit dem 1:0 in der 24. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Schäfer in der 65. Minute auf 2:0, ehe Posev mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute das 3:0 markierte und die klare Entscheidung herbeiführte. Obermelsungen zeigt sich damit im Kampf um die Spitzenplätze stabiler als viele Teams der engen Mittelgruppe, Geismar/Züschen hingegen bleibt mit Blick auf die Tendenz und das negative Torverhältnis im unteren Mittelfeld gefordert.

SG Asterode/Christerode/Olberode — SpVgg Zella/Loshausen 4:0

Die SG Asterode/Christerode/Olberode dominierte die Partie gegen den Aufsteiger SpVgg Zella/Loshausen, Vierzehnter mit 5 Punkten und 16:41 Toren. Das 1:0 durch Jonas Pantke fiel kurz vor der Pause (36.). In der zweiten Halbzeit machte Leon Morneweg in der 59. Minute das 2:0, nur eine Minute später legte Marcel Wagner zum 3:0 nach (60.). Den Schlusspunkt setzte Jonas Brandner mit dem 4:0 in der 85. Minute. Ein deutliches Ergebnis, das Zella/Loshausen weiter in die Abstiegszone drückt.

SG Fuldalöwen/Beisetal — FC Domstadt Fritzlar 2:3

Das Topspiel des Wochenendes war ein enger Schlagabtausch: Die SG Fuldalöwen/Beisetal, Dritter mit 30 Punkten empfing den überlegenen Tabellenführer FC Domstadt Fritzlar. Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 35. Minute brachte ein verwandelter Foulelfmeter durch Antonio Bravo Sanchez Fritzlar in Führung (0:1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Wagner in der 47. Minute auf 0:2 — es schien, als würden die Gäste die Partie kontrolliert nach Hause bringen. Doch Fuldalöwen zeigte Charakter: Jonas Zilch verkürzte in der 56. Minute auf 1:2 und verwandelte sechs Minuten später (62.) einen Strafstoß zum 2:2. Die Partie kippte, es roch nach Sensation — bis Niklas Bolten in der 71. Minute das 2:3 für Domstadt Fritzlar erzielte und somit den knappen Auswärtssieg sicherte. Fritzlar behält damit seine makellose Bilanz: 14 Spiele, 14 Siege, 73:8 Tore und 42 Punkte. Trotz des Rückschlags bleibt Fuldalöwen mit 30 Punkten ein ernstzunehmender Verfolger.

Die Tabelle zeichnet ein klares dreiteiliges Bild der Liga:

An der Spitze stehen die drei besten Teams — FC Domstadt Fritzlar, SG Neuental/Jesberg sowie die SG Fuldalöwen/Beisetal als Dritter.

Die Mitte der Tabelle reicht von Platz 4 bis Platz 12 (TSV Obermelsungen über TSV Besse, TSV 1926 Mengsberg II, TSV Wabern II, SG Kirchberg/Lohne/Haddamar, TuSpo Guxhagen, SG Geismar/Züschen, SG Asterode/Christerode/Olberode bis FC Körle 69). In diesem Bereich entscheidet sich Woche für Woche, wer nachhaltig nach oben schielen kann und wer kurzfristig im Mittelfeld versinkt.

Am Tabellenende ringen die Plätze 13 bis 15 um den Klassenerhalt: SG Ohetal/Frielendorf, SpVgg Zella/Loshausen sowie die punktlose SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth.