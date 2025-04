Dominique Haas bleibt Trainer beim TuSpo Beilstein

Greifenstein. Der TuSpo Beilstein setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Dominique Haas hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und wird auch in der Spielzeit 2025/26 die erste Mannschaft in der Fußball-Kreisoberliga West betreuen. Haas, der bereits seit acht Jahren die sportlichen Geschicke des Teams leitet, brennt nach wie vor für seine Aufgabe und freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.