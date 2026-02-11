Dominik Weigl erweitert Wickrather Torwartteam ab Sommer Der TuS Wickrath erweitert sein Torwartteam. Vom Ligakonkurrenten 1. FC Viersen wechselt der erfahrene Torhüter Dominik Weigl im Sommer an die Poststraße. von Tristan Benten · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Erst in der Winterpause verstärkte der TuS Wickrath sein Torwartteam mit der Verpflichtung von Tim Bekkers. In der kommenden Sommerpause wird ein weiterer Torhüter zum Bezirksligisten wechseln. Der 38-jährige Dominik Weigl kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Viersen an die Poststraße.

Jahrelange Erfahrung überzeugten den TuS Weigl stand in der aktuellen Saison schon 17. Mal für den abstiegsbedrohten FC Viersen zwischen den Pfosten und konnte dem Landesliga-Absteiger in einigen Spielen wichtige Punkte sichern - beispielsweise hielt der 38-Jährige die Null im Duell mit der SpVg Odenkirchen. Gianluca Nurra, Cheftrainer des TuS, freut sich auf die Ankunft des erfahrenen Torhüters im Sommer. "An Dominik waren wir schon letzten Sommer dran. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt im zweiten Anlauf geklappt hat. Er gibt uns mit seiner Erfahrung extrem viel und wird auch für unsere Kabine ein wichtiger Ansprechpartner sein“, sagte er auf der vereinsinternen Instagram-Seite.

Der Viersener-Keeper war schon in vielen Spielklassen unterwegs. Für Vereine wie den VfB Homberg und den SV Sonsbeck agierte er in der Oberliga. Für den SV Scherpenberg, den GSV Moers sowie Viktoria Goch war er ebenfalls in der Bezirksliga aktiv. Konkurrenzkampf im Wickrather Tor Mit Juel Lescher, David Bartsch, Tim Bekkers und Dominik Weigl hat Torwarttrainer Nico Henrix die Qual der Wahl ab der kommenden Spielzeit, denn alle Torhüter bringen eigene Qualitäten mit sich. Der Zugang aus Viersen soll dabei seiner jungen Mannschaft mit seiner Routine im Tor zusätzliche Sicherheit geben.