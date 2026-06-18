Dominik Wald bleibt der Arminia erhalten

Der SV Arminia Vechelde kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Mittelfeldspieler Dominik Wald wird auch in der Saison 2026/27 das grün-weiße Trikot tragen und bleibt damit Teil des Kaders für die kommende Spielzeit.

Der 19-mal eingesetzte Mittelfeldakteur gehörte in der vergangenen Saison regelmäßig zum Aufgebot der Arminia. Dabei steuerte Wald einen Treffer bei und überzeugte vor allem durch seine Einsatzbereitschaft sowie seine Verlässlichkeit im zentralen Mittelfeld.

Weiterer Baustein der Kaderplanung

Mit der Verlängerung von Wald setzt der SV Arminia Vechelde den eingeschlagenen Weg konsequent fort und bindet einen weiteren Spieler aus dem bisherigen Kader. Nachdem bereits zahlreiche Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben, wächst das Gerüst der Mannschaft weiter.