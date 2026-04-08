Dominik Vetter kehrt zum FC Teningen zurück

v.l.: Neuzugang Dominik Vetter und Kevin Kreuzer, Sportlicher Leiter FCT – Foto: Verein

Mit dem 25-jährigen Dominik Vetter verpflichtet der FCT einen talentierten Torwart, der bereits von 2019 bis 2023 für den FCT aktiv war. Nach drei Jahren bei seinem Heimatverein FV Nimburg kehrt er nun wieder zurück und verstärkt das Torwart-Team um Trainer Michael Flesch sowie die beiden Torhüter Niklas Krause und Marco Schienle.

Ausgebildet wurde Vetter viele Jahre in der Nachwuchsabteilung des Bahlinger SC, gewann dort unter anderem den Südbadischen Verbandspokal der Junioren im Finale gegen den SC Freiburg. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen wird Vetter jedoch nicht durchgängig dem Training der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen. Daher plant der Verein die Verpflichtung eines weiteren jungen Torhüters, um die Torhüterposition zukunftssicher zu verstärken.

„Wir freuen uns sehr, dass Domi wieder zum FCT zurückkehrt. Er ist ein hervorragender Torhüter, der den FCT bereits sehr gut kennt und sowohl sportlich als auch menschlich eine absolute Bereicherung für uns ist“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.