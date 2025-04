Dominik Uhrig wird neuer Trainer des SV Herten

"Ausschlaggebend war für die sportliche Leitung die „SV-Herten-DNA“, welche von Dominik, Roger und Lucas hervorragend verkörpert wird, die emotionale Verbundenheit zum Verein und die Expertise von Dominik und Lucas", hieß es seitens des SVH. Dass Uhrig nun die Möglichkeit erhalte, die erste Mannschaft zu trainieren, sei "nach mehreren erfolgreichen Jahren mit der zweiten Mannschaft", die er unter anderem 2022 in die Kreisliga A geführt hatte, "in dem Zusammenhang folgerichtig". Als Spieler war Uhrig seit seinem Wechsel 2015 vom damaligen Landesligisten FSV Rheinfelden für die Hertener aktiv, 2019 übernahm er die zweite Mannschaft als Coach.

"Bei Tunahan Kocer möchten wir uns für die herausragende Arbeit in den letzten Wochen ausdrücklich bedanken, der mit seinem Engagement eine sportliche Trendwende erreichen konnte", richteten sich die sportlichen Leiter Remo Laisa und Michael Quaß in der Mitteilung auch an den aktuellen Imterimscoach des Bezirksligisten.

"Das große Vertrauen, das wir in ihn haben, konnte er mehr als nur bestätigen und wir sind uns sicher, dass er bis zum Ende der Saison uns weiterhin mit guten Leistungen der Mannschaft begeistern wird", hieß es weiter. Kocer fungierte seit Rundenbeginn als spielender Co-Trainer. Der 32-Jährige, der verletzungsbedingt seit längerer Zeit ausfällt, übernahm Mitte März nach der Trennung von Chefcoach Bülent Güzel hauptverantwortlich die Mannschaft. Unter seiner Regie holten die Hertener 15 von möglichen 18 Punkten (fünf Siege, eine Niederlage).