Dominik Uhrig, Trainer des SV Herten: „Da geht einem schon der Puls“

Auf Erfolge als neuer Cheftrainer des Bezirksligisten SV Herten muss Dominik Uhrig noch warten. Auf einem anderen Gebiet hat er derweil bereits für Aufsehen gesorgt. Im August trat der 38-Jährige vor einem breiten Fernsehpublikum auf. In der RTL-Sendung „Top Dog“ reichte es mit seinem Neufundländer Bow zwar nicht zu einer Spitzenplatzierung, aber der Auftritt war für Uhrig „eine Wahnsinnserfahrung“. Vor so vielen Kameras und dem Publikum „hatte man schon etwas Respekt“, erzählt er.

Während er bei Fußballspielen in der Regel vor etwa einhundert Zuschauern sein Team pusht, zeigte er vor einem Millionenpublikum, zu was sein Hund fähig ist. Eigentlich sollte Uhrigs Verlobte Sarah Bahner, die eine Hundeschule in Lörrach betreibt, teilnehmen. „Sarah war vor zwei Jahren schon einmal bei der Show. Dieses Mal war sie schwanger und hat mich angemeldet“, sagt Uhrig. Mehrere Prüfungen musste Bow absolvieren, „am Ende haben uns leider zehn Sekunden gefehlt, um ins Halbfinale zu kommen“. Das Preisgeld von 25.000 Euro konnte Uhrig nicht einstreichen, „aber ich war um einige tolle Erfahrungen reicher“.