Dominik Uhrig: „Erst die Probleme vor der eigenen Tür wegkehren“ Bezirksligatipp mit dem Trainer des SV Herten II +++ Der Relegationsplatz soll verteidigt werden

fupa: Herr Uhrig, wie würden Sie die bisherige Saison bewerten? Entspricht der Verlauf bisher den Erwartungen?

Dominik Uhrig: Wir sind nach dem fulminanten Aufstieg mit Euphorie in die Runde gestartet. Aber offen gesagt: Wir hätten nicht gedacht, dass wir uns so schwertun, und wir hätten nicht erwartet, dass wir so tief im Abstiegskampf stecken würden. Dabei spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Vor allem aber die Probleme durch verletzte Spieler. Im Vorjahr hatten wir damit kaum etwas zu tun, dafür haben wir in diesem Jahr doppelt so viele Verletzte – so fühlt es sich an. Aber in der letzten Woche haben wir mit dem Sieg über Eichsel den Aufschwung erfahren. Es war wichtig, den Relegationsplatz zu erreichen.

fupa: Vor zwei Wochen allerdings konnte Herten II für das Heimspiel gegen Hauingen keine Mannschaft stellen, und die Begegnung wurde am Tisch mit 0:3 entschieden. Wie hoch ist generell die Gefahr, dass Herten II keine Mannschaft stellen kann?

Uhrig: Gegen Hauingen hatten wir einfach nicht genügend Spieler. Vier waren verletzt, zwei waren erkrankt, und dann mussten wir noch drei Spieler an die erste Mannschaft abgeben. Selbst mit Verstärkungen aus der dritten Mannschaft hätten wir nicht genügend Spieler zusammenbekommen. Hauingen konnte das Spiel auch nicht verlegen, daher kam es zu der Absage.

fupa: Hängt es dann auch oft an der Bereitschaft der Gegner, einer Spielverlegung zuzustimmen?

Uhrig: Man merkt schon: In dieser Staffel geht es um die Wurst. Bei Anfragen wegen einer Spielverlegung sind die Vereine schon zurückhaltender. Aber das verstehen wir auch: Das Problem betrifft ja uns, nicht den Gegner. Gewiss, in der Kreisliga B gab es mehr Kulanz, aber man muss es auch aus Sicht der Gegner betrachten: Die müssten bei einer Verlegung ja selbst sehen, ob sie unter der Woche genug Spieler zusammenbekommen. Ich sage mal: Wenn’s nicht geht, dann geht’s nicht!

fupa: Kommen wir zum Spiel am Wochenende. Es geht gegen den FC Steinen-Höllstein, der zuletzt einen klaren 8:1-Erfolg gegen Bosporus Friedlingen erzielt hat. Ist es ein ungünstiger Zeitpunkt, auf diese Mannschaft zu treffen, wenn sie gerade so einen Lauf hat? Oder ist es vielleicht sogar günstiger, weil der Gegner das Spiel womöglich eher auf die leichte Schulter nimmt?

Uhrig: Ich habe mir das Spiel gegen Bosporus Friedlingen angeschaut. Steinen-Höllstein hat sehr gut gespielt. Das ist eine junge, spielstarke Mannschaft, allerdings hatte Bosporus Friedlingen auch nicht seinen besten Tag. Steinen-Höllstein hat jedenfalls einen guten Lauf. Wir müssen aufpassen. Vielleicht spielt es uns in die Karten, wenn sie meinen sollten: „Die stecken ja im Abstiegskampf, das sollten wir leicht gewinnen.“ Wichtig ist aber nur, die drei Punkte zu holen. Das wird schwierig genug, zumal wir keine Verstärkungen aus der ersten Mannschaft bekommen. Ich bin aber optimistisch, dass wir mit unseren bewährten Kräften gegen Steinen-Höllstein bestehen können.

fupa: Der FC Wittlingen II, der punktgleiche Konkurrent im Fernduell, hat im TuS Stetten einen großen Brocken vor der Brust. Erleichtert es die Aufgabe?

Uhrig: Zunächst einmal müssen wir auf uns selbst sehen. Wir Trainer werfen schon mal einen Blick auf die Tabelle und hoffen auf passende Ergebnisse. Aber erst mal gilt es, in unseren restlichen drei Spielen bis zur Winterpause sechs Punkte zu holen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine einigermaßen gute Vorrunde gespielt. Erst müssen wir die Probleme vor der eigenen Tür wegkehren – alles weitere interessiert vorerst noch nicht so sehr!

fupa: Können Sie uns etwas über die Aufstellung verraten?

Uhrig: Außer den erkrankten Kevin Wolek und Alex Vogt sind am Wochenende alle Spieler der zweiten Mannschaft dabei. Das ist auch wichtig in den letzten drei Wochen vor der Winterpause!

Dominik Uhrigs Spieltag-Tipps:

SV Herten II – FC Steinen-Höllstein

Samstag, 17 Uhr

Wir hoffen, gegen die spielstarken, schnellen Jungs vom FC Steinen-Höllstein mindestens einen Punkt zu holen. Ich hoffe auf ein 2:1.

SpVgg. Bamlach-Rheinweiler – TuS Kleines Wiesental

Samstag, 17.30 Uhr

Spannend! Bamlach-Rheinweiler ist eine sehr spielstarke Mannschaft und stellt einen der besten Torschützen der Liga. Ich denke, das gibt eine klare Angelegenheit mit 2:0.

SV Weil 1910 II – SV Schopfheim

Samstag, 18 Uhr