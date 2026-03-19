Dominik Späth gibt Gebenbach sein Ja-Wort

Wirft sich auch nächste Saison das Trikot der DJK Gebenbach über: Dominik Späth. – Foto: Izmire

Dominik Späth blickt auf eine schwierige Zeit zurück: Aufgrund einer langwierigen Verletzung war er über einen längeren Zeitraum außer Gefecht gesetzt und konnte seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. Umso beeindruckender ist seine Entwicklung in den vergangenen Wochen, in denen er sich Schritt für Schritt wieder an seine alte Form herangekämpft hat. Während der laufenden Spielzeit stand Späth bisher in zehn Punktspielen auf dem Feld. In der gesamten Vorsaison brachte er es verletzungsbedingt auf lediglich vier Einsätze. Der Mittelfeldmann hatte im Sommer 2023 den Schritt vom Kreisligisten FV Vilseck zur DJK Gebenbach gewagt und wirkte bisher in 28 Bayernliga-Partien aktiv mit. Dabei steuerte er fünf Tore und vier Assists bei.



Sportlicher Leiter Erdal Izmire zeigt sich zufrieden mit der Verlängerung: „Dominik hat einen enormen Leidensweg hinter sich und konnte aufgrund seiner Verletzung lange Zeit nicht spielen. Umso mehr freut es uns, wie stark er zurückgekommen ist. Er wird von Woche zu Woche besser. Wir sind davon überzeugt, dass er der Mannschaft in Zukunft noch mehr weiterhelfen kann“, so der Funktionär. Im Ligabetrieb geht es für Späth und seine Mitspieler am morgigen Freitag mit einer denkbar schweren Auswärtsaufgabe weiter. Zu Gast beim Klassenprimus SC Eltersdorf ist die Elf von Trainer Dominic Rühl nur Außenseiter. Dennoch stimmen die jüngsten Ergebnisse hoffnungsfroh, dass die DJK im Erlanger Süden vielleicht für eine Überraschung sorgen kann.