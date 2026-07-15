Dominik Schwarz: »Positive Stimmung und Siegermentalität entwickeln«

Dominik Schwarz ist der dienstälteste Trainer der Landesliga Mitte – Foto: Robert Geisler

Dominik, euer Gastspiel in der Bayernliga ist nach nur einem Jahr wieder zu Ende gegangen. Dennoch konnte man auch viele positive Dinge mitnehmen, oder? Dominik Schwarz (43): Natürlich hätten wir die Bayernliga gerne gehalten – da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben als Verein und als Mannschaft enorm viele Erfahrungen gesammelt und in Anbetracht der Qualität der Bayernliga Süd mit dem Erreichen der Relegation das Maximum herausgeholt. Wasserburg war dann aber, so ehrlich muss man sein, eine Nummer zu groß für uns und somit war auch der Abstieg die logische Konsequenz. Es gab in der Bayernliga-Saison einige Momente, auf die wir mit Stolz zurückblicken können. Die beiden Siege gegen Meister 1860 München waren für unsere Mannschaft etwas Besonderes und haben gezeigt, welches Potenzial in uns steckt. Auch die Derbyspiele gegen Schalding waren für den Verein, die Mannschaft, unsere Fans und die Region echte Highlights. Genau solche Spiele sind der Lohn für den sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre und haben eindrucksvoll gezeigt, was in Hauzenberg möglich ist.





In der zweithöchsten Amateurklasse musstet ihr euch schwerpunktmäßig auf die Defensivarbeit konzentrieren, jetzt wird auch wieder vermehrt das Spiel mit Ball in den Vordergrund rücken. Für welche Spielidee wird der "Sturm" in der Landesliga Mitte stehen?

In der Bayernliga waren wir in vielen Spielen gefordert, sehr diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten und defensiv äußerst kompakt aufzutreten. Das hat die Mannschaft hervorragend angenommen und sich in diesem Bereich enorm weiterentwickelt. Grundsätzlich hängt die eigene Spielidee aber immer auch von der Qualität des Gegners ab. In der Landesliga wollen wir wieder häufiger selbst die Initiative übernehmen und in Ballbesitz variabel und mutig auftreten. Die Erfahrungen aus der Bayernliga werden uns dabei sicherlich helfen. Gleichzeitig werden wir unsere Grundprinzipien nicht verändern. Die Erfahrungen aus der Bayernliga werden uns dabei sicherlich helfen.





Apropos Sturm. Im Angriff drückt euch schon seit längerer Zeit der Schuh, im vergangenen Spieljahr war Mittelfeldmann Luca Canales Uhrmann mit vier Treffern bester Schütze. Kann es auch eine Klasse tiefer zum Problem werden, dass ihr keinen klassischen Knipser im Kader habt?

Natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit diesem Thema. Mit Joris Wagner haben wir einen sehr talentierten jungen Stürmer im Kader, der die gesamte vergangene Saison aufgrund von zwei Knieverletzungen verpasst hat und aktuell erneut leichte Beschwerden hat. Zudem fällt mit Manuel Mader ein erfahrener Angreifer derzeit wegen Leistenproblemen aus. Insofern wäre es nicht ehrlich zu behaupten, dass wir auf dieser Position keinen Handlungsbedarf sehen. Gleichzeitig ist der Markt in unserer Region sehr überschaubar. Klar ist aber auch, dass wir nicht blauäugig in die Saison gehen dürfen. Wer Spiele gewinnen will, muss Tore schießen. Deshalb halten wir Augen und Ohren offen. Der Verein hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit Nachwuchsbereich geleistet und somit haben wir einige talentierte Nachwuchsspieler in der Hinterhand, denen wir in den kommenden Wochen bewusst die Bühne geben wollen, um sich zu zeigen und für höhere Aufgaben zu empfehlen.





Die Mannschaft ist nochmal jünger geworden, viele erfahrene Spieler haben den Verein verlassen. Hast du keine Bedenken, dass deine Truppe vielleicht noch etwas zu grün ist?

Wir befinden uns unweigerlich in einem personellen Umbruch. Im Vergleich zu unserer Aufstiegsmannschaft haben uns sieben erfahrene Spieler mit mehrjähriger Landesliga-Erfahrung verlassen. Gleichzeitig ist Veränderung auch immer eine Chance. Wir haben viele talentierte junge Spieler im Kader, die jetzt Verantwortung übernehmen dürfen und müssen. Talent braucht Zeit – und Talent macht Fehler - diese Fehler gehören zur Entwicklung dazu. Deshalb müssen wir der Mannschaft die nötige Zeit geben, ohne dabei unsere Ansprüche zu verlieren. Hinzu kommt, dass ein Abstieg auch mental Spuren hinterlässt. Deshalb wird es unsere Aufgabe sein, wieder eine positive Grundstimmung und eine Siegermentalität zu entwickeln. Jeder Spieler muss bereit sein, für den FC Sturm Hauzenberg sein Herz auf dem Platz zu lassen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir eine sehr spannende Mannschaft wachsen sehen werden. Mein Kollege Matthias Süß und ich freuen uns auf diese Aufgabe und werden akribisch mit den Jungs arbeiten.





Was ist euer Saisonziel und welche Mannschaften sind für dich die heißesten Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze?

Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, konkrete Tabellenplatzierungen als Saisonziel auszugeben. Für mich steht vielmehr der Weg dorthin im Fokus. Wir wollen unsere junge Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln, eine klare Identität entwickeln und Woche für Woche den nächsten Schritt gehen. Gleichzeitig wird es wichtig sein, von Beginn an positive Ergebnisse zu erzielen und Punkte einzufahren. Für mich geht der FC Dingolfing als Topfavorit in die Saison. Die Mannschaft ist eingespielt, verfügt über viel Erfahrung und besitzt mit Müller, Hofer und Kouame enorme Offensivqualität. Für mich bringen sie alles mit, um ganz vorne mitzuspielen.