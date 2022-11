Dominik Ruth und Andreas Futterer verlassen SC Wyhl zum Saisonende Nach mehreren erfolgreichen Jahren muss der SC Wyhl seine beiden Trainer leider zum Ende der Saison ziehen lassen.

Sein Wirken hat dazu beigetragen, dass der SC Wyhl seit nunmehr 13 Jahren überbezirklich

Fußball spielt. Domi und sein Trainerteam haben es immer wieder aufs Neue geschafft, das letzte aus der Mannschaft und den Spielern herauszuholen. Nach 9 Jahren trennen sich nun

leider die Wege des SCW und Ruth. Nur wenige Trainer können seit der Gründung des Vereins eine so lange Vita als Trainer vorweisen. Der ganze Verein bedankt sich bei Ruth für die geleistete Arbeit und den bedingungslosen Einsatz und wünscht ihm für seine fußballerische und private Zukunft nur das Beste.

Auch unser spielender Co-Trainer Andi Futterer wird bedauerlicherweise zur neuen Runde nicht mehr zur Verfügung stehen. Futterer ist ein echtes Eigengewächs und durchlief somit alle Jugendmannschaften des SCW. Schon als A-Jugendlicher konnte Futterer erste Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln. Er gehört von Beginn an zum absoluten

Stammpersonal. Bis auf ein Jahr beim SV Endingen konnte der Wyhler Anhang seine

energische Spielweise bewundern. Futterer hatte großen Anteil an den Meisterschaften und den Aufstiegen in die Landesliga und sogar in die Verbandsliga.