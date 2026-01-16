Dominik Rakus ist neuer Co-Trainer des TuS Binzen

Der TuS Binzen hat die vakante Position des Assistenztrainers rechtzeitig vor dem Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde neu besetzt. Dominik Rakus wird als Co-Trainer von Chefcoach Manuel Schwarz fungieren. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge von Alexander Gött an, der in der Winterpause als Spieler zum A-Kreisligisten SV Eichsel zurückgekehrt ist. Rakus war bis zur Saison 2023/24 lange Zeit selbst für den TuS aktiv.

"Es freut uns sehr, dass wir mit Dominik Rakus vereinsintern eine sehr gute Lösung finden konnten. Dominik genießt in der Mannschaft und im Verein hohes Ansehen und auch der Austausch mit Cheftrainer Manuel Schwarz war sehr positiv. Deshalb sind wir überzeugt davon, kurzfristig die bestmögliche Lösung für die Nachfolge von Alexander Gött gefunden zu haben. Wir sind Dominik sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat diese Aufgabe trotz weiterer Tätigkeiten innerhalb des Vereins zumindest bis zum Saisonende zusätzlich zu übernehmen", teilte der TuS mit.