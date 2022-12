Dominik Martin kehrt zur TSG Ehingen zurück

Dominik Martin hat bereits zwei Jahre für die TSG gespielt, ehe er sich in diesem Sommer für einen Wechsel in die Verbandsliga zum SSV Ehingen-Süd entschied. „Dome“ war mit 25 Toren maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt und wechselt nun zurück zur TSG. Beim SSV Ehingen-Süd erzielte Martin in 9 Spielen 2 Tore.

🔴 Stell dich doch bitte kurz vor. 🔴

„Servus, ich bin Dominik Martin bin 20 Jahre alt und spiele im Sturm. Mache Momentan noch meine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Liebherr, welche ich im Februar beenden werde.“



⚪️ Bei welchen Vereinen hast du in deiner bisherigen Laufbahn gespielt? ⚪️

SG Dettingen

FV Olympia Laupheim

TSG Ehingen

SSV Ehingen-Süd



🔴 Auf welcher Position dürfen wir dich sehen? 🔴

Stürmer oder Mittelstürmer



⚪️ Warum hast du dich für die Rückkehr zur TSG entschieden? ⚪️

„Dies hat mehrere Gründe. Zum einen ist dieser Verein mit der Grund für meinen Erfolg und zum anderen ist die Mannschaft charakterlich, sowie sportlich sehr ansprechend und ich komme mit allen Mitgliedern klar. Deshalb der Weg zurück zur TSG!“



🔴 Was sind deine Ziele bei der TSG, sowohl persönlich, als auch mit dem Team? 🔴

„Erst mal wieder den Spaß am Fußball gewinnen und natürlich der Klassenerhalt.“



⚪️ Was sind deine Stärken auf dem Platz? ⚪️

„Der absolute Siegeswille und mein Abschluss.“



🔴Wenn du eine Regeländerung im Fußball durchführen könntest, welche wäre es? 🔴

„VAR“



⚪️Wie bringst du dich als Rückkehrer in das Team ein?⚪️

„Immer 100% geben in der Vorbereitung als auch im Spiel.“



🔴 Deine Lieblingsmannschaft und

Lieblingsspieler? 🔴

FC Bayern München

Jamal Musiala



⚪️ Was machst du außerhalb des Platzes sehr gerne in deiner Freizeit? ⚪️

„ Im Fitnessstudio.“



🔴Und als letzte Frage: Was ist dein Motto auf dem Fußballplatz?🔴

„Der Erfolg beim Fußball hängt stark vom Kopf ab. Du musst daran glauben, dass du der Beste bist, und dann dafür sorgen, dass es wirklich so ist.“