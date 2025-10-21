 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Doppelpacker Dominik Klouth.
Doppelpacker Dominik Klouth. – Foto: Sieben Perspektiven Fotografie

Dominik Klouth schießt SF Neuwerk ins Finale gegen Rheydter SV

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: Der Rheydter SV kennt nun seinen Finalgegner: Dominik Klouth hat die Sportfreunde Neuwerk gegen den SV Lürrip ins Endspiel geschossen.

In der vergangenen Woche hat der Rheydter SV im Halbfinale des REWOVE-Kreispokals Mönchengladbach-Viersen für eine Überraschung gesorgt und die SpVg Odenkirchen rausgeworfen. Landesliga-Anwärter Sportfreunde Neuwerk wurde am Mittwoch seiner Favoritenrolle gerecht und eliminierte den SV Lürrip.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 21. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
3
1
Abpfiff
+Video
Im Halbfinale des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen setzten sich die Sportfreunde Neuwerk mit 3:1 gegen den SV Lürrip durch. Die Mannschaft von Trainer Erdogan Karaca legte dabei bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Finaleinzug. Dominik Klouth brachte Neuwerk in der 26. Minute in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (45.+1). Nach dem Seitenwechsel kam Lürrip durch einen Handelfmeter von Michael Bohnen in der 62. Minute noch einmal heran, doch die Hoffnung währte nicht lange: Özgür Sezgin stellte in der 73. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte damit für die Entscheidung. Neuwerk ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und zog ins Endspiel ein, das im kommenden Jahr ausgetragen wird. Odenkirchen und Lürrip werden im Spiel um Platz drei einen weiteren Niederrheinpokal-Teilnehmer ermitteln.

_____

So liefen die Runden im Kreispokal

Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath 2:0

Viertelfinale
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Lürrip - TuS Wickrath 5:3
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Rheydter SV 2:3
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 0:5
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - Sportfreunde Neuwerk 0:3

Halbfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Rheydter SV - SpVg Odenkirchen 2:0
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip

