Dominik Karaca kehrt zum SV Newroz Hildesheim zurück

Der SV Newroz Hildesheim kann im Wintertransferfenster seinen siebten Neuzugang präsentieren. Dominik Karaca wechselt vom SV Arminia Hannover zurück an die Borsigstraße und trägt damit erneut das Trikot des Landesligisten. Bereits in der Saison 2019/20 war Karaca von den Arminen zu Newroz gewechselt.

Der Verein beschreibt den Rückkehrer als Spieler, der sowohl sportlich als auch charakterlich gut ins Team passt. Karaca gilt als schneller, zweikampfstarker Akteur, der im Mittelfeld flexibel eingesetzt werden kann. Neben seiner defensiven Präsenz soll er auch offensiv zusätzliche Optionen eröffnen.

Nach Angaben des Vereins fiel die Entscheidung nach einem offenen Gespräch schnell. Karaca habe sich bewusst für eine Rückkehr entschieden, um den SV Newroz Hildesheim in einer schwierigen Phase zu unterstützen.