Dominik Herl übernimmt Attenkirchener Frauenmannschaft

Freuen sich auf die neue Bezirksliga-Runde: (v. l.) Abteilungsleiterin Sophie Sachsenhauser, Trainer Dominik Herl und Abteilungsleiterin Katharina Bauer. – Foto: Verein

Der 25-Jährige wird neuer Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen. Er verlässt seine oberpfälzische Heimat und zieht aus beruflichen Gründen nach Erding.

Als Christian Hobmeier im Sommer 2023 die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen übernommen hat, war nur ein einjähriges Engagement geplant. Aus einer Saison wurden drei, aus einer Übergangslösung wurde eine Konstante. Nun hört Hobmeier bei der SpVgg aber wirklich auf und trainiert zur kommenden Spielzeit die Männer des SV Oberhaindlfing (wir haben berichtet). In Attenkirchen steht der Nachfolger bereits in den Startlöchern.

„Wir sind sehr glücklich, dass aus dem einen Jahr drei wurden. Christian hat die Mannschaft stetig weiterentwickelt“, sagt Sophie Sachsenhauser. Gemeinsam mit Katharina Bauer ist sie nicht nur als Spielerin aktiv, sondern auch als Frauen-Abteilungsleiterin. Natürlich sei man traurig, dass Hobmeier die SpVgg verlässt. Durch die frühzeitige Ankündigung habe man aber genug Zeit gehabt, sich auf Trainersuche zu begeben. Nun ist man fündig geworden.

In der kommenden Saison wird Dominik Herl in Attenkirchen an der Seitenlinie stehen. Der 25-Jährige zieht aus seiner oberpfälzischen Heimat aus beruflichen Gründen nach Erding und coachte in der abgelaufenen Runde die A-Junioren der SG Rosenberg. Erfahrungen im Frauenfußball-Bereich sammelte er im Vorjahr, als er die Kreisliga-Spielerinnen der SG TSV Neudorf/FC Amberg II trainierte. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Dominik so einen engagierten Trainer gefunden haben“, erzählt Sachsenhauser. „Die Gespräche liefen von Anfang an sehr gut.“

Auch Herl freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich kann es kaum erwarten, Teil dieses Teams zu werden.“ Besonders beeindruckt habe ihn die Tatsache, dass mit Sachsenhauser und Bauer zwei junge Spielerinnen die Geschicke der Damenabteilung lenken. „Überzeugt hat mich vor allem, dass sie einen klaren Plan haben, in welche Richtung es mit der Frauenmannschaft gehen soll, und sie dafür volles Vertrauen vom Verein haben“, erläutert der neue Coach. Seine Hauptaufgabe sehe er darin, die richtige Balance zwischen leistungsorientiertem Arbeiten und Spaß am Fußball zu finden. „Ich möchte alle Spielerinnen mitnehmen – egal, ob langjährige Leistungsträgerin oder kompletter Neuling.“