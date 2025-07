Dominik Glaser: „Wir werden unser Herz auf dem Platz lassen“

Am morgigen Mittwoch steht dem SV Mietingen ein außergewöhnlicher Fußballabend bevor. Um 18 Uhr empfängt der Landesligist im Rodi Sportpark den Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball zur zweiten Runde des WFV-Pokals. Für den SV Mietingen ist diese Partie ein einmaliges Ereignis, für das sich Mannschaft und Verein gleichermaßen mit großer Hingabe vorbereiten.

Spielleiter Dominik Glaser lässt keinen Zweifel daran, wie hoch das sportliche Niveau des Gegners einzuschätzen ist: „Es ist kein Geheimnis, dass der SSV Ulm uns in allen Belangen überlegen sein wird.“ Dennoch betont er, dass sein Team mutig auftreten will: „Wir gehen mit höchstem Respekt in diese Partie, wollen aber ohne Angst aufspielen. Und eines ist klar: Jeder, der Fußball spielt, spielt um zu gewinnen – das werden wir auch.“

Vorbereitung mit Herzblut und analytischem Blick