Dominik Giessler kehrt zum SV Nordsode zurück

– Foto: Katrin Prieß

Beim SV Nordsode gibt es personelle Neuigkeiten: Dominik Giessler kehrt zurück und wird ab sofort wieder im Stadion der Freundschaft auflaufen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Nach einem halben Jahr bei der zweiten Mannschaft von Blau-Weiß Bornreihe kehrt Giessler damit zu seinem Verein zurück. Für Mannschaft, Freunde und den Terrassenblock des SV Nordsode ist die Rückkehr ein besonderes Ereignis.

Der Verein beschreibt die Bedeutung des Rückkehrers deutlich: "Dominik ist für uns nicht einfach nur ein Rückkehrer oder Neuzugang für die Rückrunde. Er ist ein Stück Identität, ein Antreiber, unser Bob Tschigerillo auf dem Platz und ein Freund in der Kabine."