Dominik Giessler kehrt zum SV Nordsode zurück

Beim SV Nordsode gibt es personelle Neuigkeiten: Dominik Giessler kehrt zurück und wird ab sofort wieder im Stadion der Freundschaft auflaufen. Das gab der Verein via Instagram bekannt.
Nach einem halben Jahr bei der zweiten Mannschaft von Blau-Weiß Bornreihe kehrt Giessler damit zu seinem Verein zurück. Für Mannschaft, Freunde und den Terrassenblock des SV Nordsode ist die Rückkehr ein besonderes Ereignis.
Der Verein beschreibt die Bedeutung des Rückkehrers deutlich: "Dominik ist für uns nicht einfach nur ein Rückkehrer oder Neuzugang für die Rückrunde. Er ist ein Stück Identität, ein Antreiber, unser Bob Tschigerillo auf dem Platz und ein Freund in der Kabine."
Mit seiner Rückkehr verstärkt Giessler die Grün-Weißen nun wieder im Stadion der Freundschaft. Der 27-Jährige spielte schon von 2022 bis 2025 für den aktuellen Kreisligisten und war stets eine feste Größe in der Zentrale.
Weiter geht es für den Tabellenletzten dann am heutigen Freitagabend gegen Hansa Schwanewede,