Dominik Emminger wechselt zurück zum FC 08 Villingen

– Foto: Y. Le Madon

Mit Singen stieg Emminger von der Verbandsliga in die Oberliga auf. Brisant ist an der Rückkehr des mittlerweile 29-Jährigen: Am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg, am kommenden Samstag, empfängt der Türkische SV Singen, der noch um den Klassenerhalt kämpft, den FC 08 Villingen. Emminger gilt als laufstarker technische versierter Spieler mit gutem Abschluss, der aber auch nach hinen arbeitet. Der Bräunlinger erzielte in dieser Saison zwölf Tore in der Oberliga für Singen. Er hat damit sogar einen Treffer mehr als der Nullachter Christian Derflinger der zur TSG Balingen wechselt (wir berichteten exklusiv) auf seinem Konto. Für den FC 08 Villingen, bei dem sich Emminger in Laufe der Jahre von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft spielte, hatte er sogar in der Regionalliga 13 Partien absolviert und dabei ein Tor geschossen. Von Türk Singen kommt ein weiterer Mann zur Saison 2026/27 zu den Schwarz-Weißen: Torwarttrainer Wolfgang Stolpa wird in jener Funktion Patrick Rominger beim FC 08 Villingen ersetzen.