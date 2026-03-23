Dominik Eller Hattrick-Held in Unterkochen, Aalen machts in Halbzeit 2

– Foto: Uwe Antoni

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Im Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Durlangen und der SG Bettringen setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. Tim Koffler brachte Bettringen in der 40. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Dominik Stütz für Durlangen aus. Doch Massimo Sgroia (53.) und Sascha Fröschle (69.) sicherten den Gästen den Sieg.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und dem 1. FC Germania Bargau setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Nach torloser erster Halbzeit brachte Benjamin Klement in der 81. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Philipp Beisswanger die Bargauer in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Klement erneut, diesmal nach einer Vorlage von Eduard-Andrei Kerestely.

Im Häselbachstadion dominierte der FV 08 Unterkochen im Duell gegen den TSV Böbingen und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Severin Blank eröffnete in der 7. Minute das Torfestival nach einer präzisen Vorlage von Christian Essig. Dominik Eller netzte in der 31. und 33. Minute gleich zweimal ein, beide Male assistiert von Essig und Jonas Ilg. Den Schlusspunkt setzte Eller in der 42. Minute mit einem weiteren Treffer, vorbereitet von David Weisensee. Ein überzeugender Auftritt der Gastgeber!

In der Röser-Arena trafen am Sonntag die Sportfreunde Dorfmerkingen auf die SG Heldenfingen/Heuchlingen im Rahmen der Bezirksliga Ostwürttemberg. Das Spiel war hart umkämpft, doch in der 28. Minute fiel das entscheidende Tor: Josip Miketek erzielte ein unglückliches Eigentor, das den Sportfreunden den Sieg sicherte. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste blieb es beim 1:0.

Im SSV Stadion im Rohrwang traf der SSV Aalen am 21. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg auf die SGM Tannhausen/Stödtlen. Aalen begann druckvoll, doch die erste große Chance von Sefa Yilmaz blieb ungenutzt. In der 31. Minute erzielte Mahmoud Omeirat das 1:0 nach einem Abstauber, doch nur fünf Minuten später glich David Weißenburger für die Gäste per Kopf aus. Nach der Pause brachte ein feiner Chip von Sefa Yilmaz Eliah Maile in Position, der zum 2:1 traf. Cephas Mayungu erhöhte in der 75. Minute auf 3:1, bevor Sefa Yilmaz mit einem Seitfallzieher den Endstand von 4:1 herstellte. Aalen zeigt sich in guter Form und festigt seine Position im oberen Tabellendrittel.

Im packenden Bezirksliga-Duell zwischen TV Neuler und TSG Schnaitheim setzte sich die Heimelf mit 4:2 durch. Elias Frank brachte Schnaitheim unglücklich in der 17. Minute mit einem Eigentor in Rückstand. Doch Philipp Ilg glich in der 42. Minute aus, bevor Frank in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1 traf. Marius Gentner erhöhte in der 82. Minute auf 3:1 und schnürte kurz vor Schluss seinen Doppelpack zum 4:1. Matthias Kolb verkürzte in der letzten Minute auf 4:2.