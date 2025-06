Dominik Dawid Czerepak wechselt zum FC Erzingen

Dominik Dawid Czerepak schließt sich zur kommenden Saison dem FC Erzingen an. Wie der A-Kreisligist mitteilte, suche der 32-jährige Defensivspieler "nach seiner Zeit beim SV Jestetten nun eine neue Herausforderung und bringt dabei wertvolle Erfahrung und Stabilität in die Defensive des FC Erzingen". Czerepak gelte als verlässlicher und kampfstarker Spieler, der durch seine Präsenz auf dem Platz überzeuge. "Mit seiner Routine und seinem Einsatzwillen soll er eine wichtige Rolle in der Abwehr des FC Erzingen übernehmen und das Team weiter voranbringen", so die Klettgauer weiter.

Der Spielausschuss Isa Celik und Alfredo Di Feo freuen sich besonders über diesen Transfer: „Die Gespräche mit Dominik waren sehr angenehm. Er ist ein unglaublich bodenständiger und unkomplizierter Mensch, der perfekt zu unserer Mannschaft und unserem Verein passt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ Auch Czerepak selbst blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Saison und die neue Herausforderung beim FC Erzingen.