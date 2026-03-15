Dominik da Silva wechselt zu Waldfeucht-Bocket!

Neuzugang für die Saison 2026/2027!

Dominik da Silva wechselt zur kommenden Saison aus der Bezirksliga von Germania Hilfarth zu SV Waldfeucht-Bocket!

Dominik wird ab Sommer Teil unseres Teams sein und in der Saison 2026/2027 für uns auflaufen. Mit seiner Qualität und Erfahrung aus der Bezirksliga wird er eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft sein. 💪