Dominik da Silva wechselt zu Waldfeucht-Bocket!

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Dominik da Silva wechselt zur kommenden Saison aus der Bezirksliga von Germania Hilfarth zu SV Waldfeucht-Bocket! Dominik wird ab Sommer Teil unseres Teams sein und in der Saison 2026/2027 für uns auflaufen. Mit seiner Qualität und Erfahrung aus der Bezirksliga wird er eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft sein. 💪
Herzlich willkommen bei Waldfeucht-Bocket, Dominik! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!