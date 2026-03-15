 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Dominik da Silva wechselt zu Waldfeucht-Bocket!

von Peter Zander · Heute, 18:38 Uhr · 0 Leser

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Sparkasse Heinsberg
SV W.-Bocket

Neuzugang für die Saison 2026/2027!

Dominik da Silva wechselt zur kommenden Saison aus der Bezirksliga von Germania Hilfarth zu SV Waldfeucht-Bocket!
Dominik wird ab Sommer Teil unseres Teams sein und in der Saison 2026/2027 für uns auflaufen. Mit seiner Qualität und Erfahrung aus der Bezirksliga wird er eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft sein. 💪

Herzlich willkommen bei Waldfeucht-Bocket, Dominik! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!