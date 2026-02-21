Dominik Burghard ist für den 1. FC Kleve sehr wichtig

Dominik Burghard (Nummer vier), hier noch im Trikot des KFC Uerdingen. – Foto: Ralph Görtz

Dominik Burghard hat schon einige Stationen in Sachen Fußball hinter sich. Oberligist 1. FC Kleve, für den der Linksfuß seit Kurzem aufläuft, ist der neunte Verein des 21-jährigen Abwehrspielers aus Kevelaer. Und es sind einige Klubs mit Rang und Namen darunter.

Klangvolle Vita in der Jugend

Dominik Burghard, der mit dem Vorletzten 1. FC Kleve am Sonntag, 15 Uhr, das Heimspiel gegen den 1. FC Monheim bestreitet, begann seine Laufbahn als Bambini beim Kevelaerer SV. Dann wechselte er zum TSV Weeze, weil sein Vater Andreas dort als Nachwuchstrainer arbeitete. 2017 machte sich der Youngster schließlich auf in die weite Fußballwelt.

Rot-Weiß Oberhausen, MSV Duisburg, VfL Bochum, Bayer Leverkusen und erneut RW Oberhausen waren die Vereine, für die er in der Jugend zum Teil auch in der Bundesliga aktiv gewesen ist. Bei den Senioren spielte er für RWO, RW Ahlen und den KFC Uerdingen, ehe er zum 1. FC Kleve wechselte .

Dominik Burghard hat in seinen Wanderjahren als Fußballer eine Menge gelernt. „Ich möchte diese Zeit nicht missen. Sie hat mich geprägt, weil mir auch wichtige Werte vermittelt worden sind“, sagt der 21-Jährige, der lange von einer Karriere als Profi geträumt hat.

So ganz hat Burghard das Thema noch nicht abgehakt. „Denn im Fußball kann viel passieren.“ Trotzdem hat er jetzt den Wunsch, bei einem Verein sesshaft zu werden und parallel eine Lehre zu beginnen. Das könnte durchaus beim 1. FC Kleve der Fall sein. Denn dem Abwehrspieler gefällt es beim neuen Klub.

„Ich bin toll aufgenommen worden. Der Zusammenhalt im Team ist prima. Wir haben einen guten Trainer, der einen klaren Plan hat. Und das Umfeld stimmt“, sagt Burghard. Deshalb könnte er sich vorstellen, länger am Bresserberg aufzulaufen, wenn der 1. FC Kleve in der Oberliga bleibt.

Dominik Burghard könnte ein wichtiges Puzzleteilchen dafür sein, dass dies gelingt. Der Neuzugang ist eine wertvolle Alternative für die Abteilung Defensive. Denn der 21-Jährige kann in der Abwehr nicht nur auf der linken Außenbahn eingesetzt werden, sondern auch als Innenverteidiger spielen.

„Ich bin froh, dass seine Verpflichtung jetzt geklappt hat. Wir wollten ihn schon nach seinem letzten Jahr als Jugendlicher bei RW Oberhausen holen“, sagt der Klever Trainer Umut Akpinar. Damals entschied sich Burghard, bei RWO zu bleiben, weil er bei den Senioren einen Platz im Regionalliga-Kader erhielt. Er gab dem 1. FC Kleve anschließend noch einmal einen Korb.

Doch der Sportliche Leiter Georg Mewes gab nicht auf. „Jetzt freue ich mich, dass wir einen gut ausgebildeten Spieler, der aus der Nachbarschaft kommt, holen konnten“, so Mewes. Burghard hat den Wechsel nicht bereut. „Ich bin trotz der Absagen in den Jahren zuvor mit offenen Armen empfangen worden. Das hat mich sehr gefreut“, sagt er.

Burghard ist vom Klassenerhalt überzeugt

Der 1. FC Kleve hat durch die Verpflichtung auch in der Offensive eine Alternative mehr. Elidon Bilali, bislang als Linksverteidiger gesetzt, könnte nach vorne in den zuletzt arg schwächelnden Sturm wechseln.

Dominik Burghard und Elidon Bilali bildeten zuletzt in der zweiten Hälfte beim Test bei der SG Unterrath bereits ein gut harmonierendes und sehr aktives Pärchen auf der linken Außenbahn. Das könnte auch gegen den 1. FC Monheim der Fall sein.

„Ich finde, die Sache hat gut geklappt“, sagt Burghard. Er bezeichnet das Zweikampfverhalten und seine Mentalität als seine größten Stärken. Zudem ist er ein guter Standardschütze. Das kommt nicht von ungefähr. „Ich war als Junge oft auf dem Sportplatz des TSV Weeze und habe an meiner Schusstechnik gearbeitet“, so der 21-Jährige, der fest daran glaubt, dass er mit seinem Team in der Oberliga bleibt. „Wir müssen allerdings sehen, dass wir langsam in die Erfolgsspur kommen.“

Das sieht auch Umut Akpinar so. „Wir müssen jetzt unbedingt punkten – egal, wie der Gegner heißt“, sagt der Coach des 1. FC Kleve. Er weiß, was dafür nötig ist nach den bitteren Niederlagen in den Sechs-Punkte-Spielen gegen die Holzheimer SG (0:1) und bei der DJK Adler Frintrop (2:3). „Wir müssen wieder mit der Aggressivität und Mentalität spielen, die wir am Ende der Hinrunde gezeigt haben “, so Akpinar. Eine Spielweise, die Dominik Burghard liegt.