Dominik Burghard in Ahlen angekommen: „Will einfach nur zocken"

Mit dem Wechsel aus der Regionalliga West vom Traditionsverein RW Oberhausen in die Oberliga zu RW Ahlen erhofft sich Burghard vor allem Einsatzzeit, regelmäßige Spielpraxis, eine verletzungsfreie Rückrunde und Fortschritte in seiner fußballerischen Entwicklung. Unterschrieben hat der gelernte Innenverteidiger langfristig bis zum 30.06.2026.

Nur zwei Einsätze in fünfzehn Regionalliga Partien waren zu wenig für seine persönliche Weiterentwicklung, weshalb er im Winter um die Vertragsauflösung bat. Für junge talentierter Spieler ist es enorm wichtig, regelmäßig auf Einsatzzeit zu kommen. Das weiß auch der 20-jährige Defensivspieler. Den Schritt eine Liga tiefer in die Oberliga Westfalen sieht er nicht als Rückschritt, sondern als eine Möglichkeit sich auf einer guten Plattform neu zu beweisen. Das Niveau der Spielklasse mit Traditionsvereinen wie die SG Wattenscheid 09 oder die Sportfreunde Siegen sei genau richtig für ihn. "Ich sehe den Wechsel eine Liga tiefer in die Oberliga nicht als Rückschritt an. Ich habe einfach Bock zu zocken, auf dem Platz zu stehen und die Freude am Fußball wiederzugewinnen. Ich will einfach spielen für den Club", ist ihm die Freude deutlich anzumerken. Zweimal ungeschlagen, beide mal 90 Minuten gespielt. "Was gibt es Schöneres", zeigt er sich entschlossen in den nächsten Partien weitere Punkte zu holen.

Der Innenverteidiger konnte sich in Oberhausen, auch aufgrund der starken Konkurrenz um Pierre Fassnacht, Tanju Öztürk und Nico Klaß nicht durchsetzen. Als stabiler Abwehrchef war Tanju Öztürk unter Trainer Sebastian Gunkel gesetzt. Auch die anderen beiden sind feste Größen in der Regionalliga. Alles Spieler, die schon reichlich Erfahrung in ihrer Vita aufweisen können. Oberhausen spielte eine solide Hinrunde mit einem gelungenen vierten Tabellenplatz, so dass Gunkel nur selten in einer gut funktionierenden Mannschaft Veränderungen vornahm.

In seiner Karriere spielte Burghard für die Nachwuchsmannschaften klangvoller Vereine wie VfL Bochum, MSV Duisburg, RW Oberhausen und Bayer 04 Leverkusen. Im Herrenbereich machte er seine ersten Schritte bei RW Oberhausen in der Regionalliga West. Durch seine ehemaligen Stationen kannte er bereits zwei Spieler aus dem Ahlener Kader persönlich: "Mit Fabian Holthaus habe ich schon in Oberhausen zusammengespielt. Und Can Moustfa kenne ich aus meiner Jugend-Zeit in Bayer 04 Leverkusen. Die beiden haben eine wichtige Rolle bei meiner Entscheidung gespielt. In meinem ersten Seniorenjahr war Fabian Holthaus ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Ich konnte mir viel bei ihm abschauen. Er hat mir den Einstieg in den Herrenbereich erleichtert. Can ist ein guter Freund von mir, auch mit ihm habe ich mich natürlich vor meinem Wechsel nach Ahlen nochmals intensiv ausgetauscht."

Wintervorbereitung mit Hindernissen

Die Wintervorbereitung verlief ergebnistechnisch nicht optimal. Es hagelte hohe Niederlagen gegen die U21 des SC Paderborn (0:7) und gegen den FC Gütersloh (0:5). Gegen den Westfalenligisten TuS Hiltrup verlor man 2:3. Wenigstens schlugen die Rot-Weißen Westfalia Herne (2:1). Gesperrte Plätze erschwerten die Vorbereitung, die unter der Kälte und dem gefrorenen Boden litt. Ein Trainingslager in wärmeren Gefilden im Ausland, wie es sich Ligakonkurrent Siegen leisten konnte, war nicht möglich. Wenn die winterlichen Bedingungen das Training nicht zuließen, musste meist in die Halle ausgewichen werden. Burghard berichtet: "Wir haben die Situation, wie sie war, bestmöglich angenommen. Wir haben in der Vorbereitung viel Spinning gemacht, um an unserer Ausdauer zu feilen. Durch die gesperrten Plätze haben wir versucht, dies mit Indoor bestmöglich zu kompensieren."

Zweimal über die volle Distanz - Stammplatz erobert

Der Auftakt in Vreden machte durchaus Lust auf mehr. Die Ahlener hätten mehr als einen Punkt verdient gehabt. Burghard gab sein Startelf-Debüt für die Rot-Weißen und machte seine Sache beim 1:1-Remis ordentlich. Seine Elf kassierte zwar einen Gegentreffer, ansonsten ließ man bis in die Schlussphase nicht viel zu. Erst in der 85. Minute wurde Keeper Hahnemann gegen Hinkelmann noch einmal gefordert.

Auch in seinem zweiten Spiel, seinem Heim-Debüt im Wersestadion, blieb "Domme", wie sie ihn nennen, ungeschlagen. Beide Partien spielte er über die volle Distanz. Er sammelte in zwei Partien mehr Spielzeit, als in der kompletten Hinrunde bei seinem ehemaligen Verein Oberhausen. Der Wechsel hat sich also für den 20-Jährigen bereits jetzt voll ausgezahlt. Im neuen Spielsystem von Joppe, der seit der Wintervorbereitung überwiegend mit einer Vierer- anstatt Dreierkette spielt, bildete er im Heimspiel gegen Wiemelhausen mit dem ebenfalls jungen Tim Breuer die Innenverteidigung.

"Es war ein erkämpfter Sieg", musste Burghard nach dem knappen 3:2 erstmal tief durchatmen. Insgesamt war "Domme" zufrieden mit dem Spiel: "Die erste Halbzeit geht an uns, da waren wir die klar bessere Mannschaft. Ich bin unglaublich stolz wie jeder einzelne im Team um jeden Zentimeter gekämpft hat. Wir haben alles herausgehauen. Es war am Ende ein verdientes Ergebnis für uns."

Burghard in Ahlen angekommen

Mit Blick auf die restliche Rückrunde verriet Burghard: "Ich bin keiner der große Töne spuckt. Wir wollen aber jedes Spiel in der restlichen Rückrunde natürlich für uns entscheiden. Intern haben wir uns zwar keine Ziele gesetzt, aber wir schauen natürlich von Spiel zu Spiel, dass wir den guten Flow aus den ersten beiden Spielen in die nächsten Partien übertragen."

Über seine ersten Wochen in Ahlen kann er nur Positives berichten: "Ich habe hier direkt ein gutes Gefühl bekommen, die Mannschaft und das Trainerteam haben mich herzlichst aufgenommen. Wir haben Top-Charaktere im Team. Die ersten Eindrücke bestätigen meine Entscheidung, den Weg nach Ahlen gewählt zu haben. Das ist ein toller Verein. Für einen Oberligisten habe ich hier sehr gute Bedingungen vorgefunden, um den nächsten Step in meiner Entwicklung zu machen."