Dominik Beutel übernimmt SG FC Schmutter 2

Dominik Beutel übernimmt ab sofort den A-Klassisten SG FC Schmutter 2. Nachdem der bisherige Coach Gani Murseli kürzlich die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft übernommen hatte, haben die Verantwortlichen nun einen sehr erfahrenen Fußballfachmann für die Aufgabe gewinnen können. Der 48-jährige Beutel war viele Jahre als Trainer beim TSV Diedorf und dem CSC Battenhofen-Hirblingen an der Seitenlinie. Seine letzte Station war der SV Wörleschwang in der A-Klasse Nordwest, zuletzt pausierte Beutel. „Dominik passt hervorragend zu uns. Er hat sehr viel Erfahrung von der unsere vielen jungen Spieler profitieren können“, so die sportlich Verantwortlichen der Spielgemeinschaft. Als spielender Co-Trainer fungiert künftig Alexander Lehner. Das Fischacher Eigengewächs coachte bisher die dritte Mannschaft der Spielgemeinschaft und übernahm zuletzt interimsmäßig die Verantwortung für den A-Klassisten. „Alex hat hervorragende Arbeit geleistet und es sich verdient, jetzt als spielender Co-Trainer zu agieren. Mit Dominik und Alex haben wir ein super Gespann auf und neben dem Platz.“

Auch bei der SG FC Schmutter 3 (B-Klasse) gibt es dadurch Veränderungen. Marcel Nann, der die Mannschaft gemeinsam mit Alexander Lehner betreute, bekommt Unterstützung von Martin Ellenrieder und Lukas Micheler (spielender Co-Trainer) beides ebenfalls Eigengewächse.

Vor allem die Synergien zwischen den Mannschaften der SG soll durch die neue Konstellation verbessert werden. Die Verantwortlichen erhoffen sich, dass sich die neuen Impulse auch erfolgreich auf dem Platz niederschlagen.