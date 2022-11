Dominik Ahlers übernimmt

Nach intensiven Gesprächen konnte Fußball-Obmann Matthias Heymann mit dem 27-jährigen Dominik Ahlers einen neuen Spielertrainer für unsere erste Mannschaft gewinnen, der nicht nur die Aufgabe des Coachs übernimmt, sondern auch den Kader in entscheidenden Situationen auf dem Platz verstärken kann.

Dominik kickt aktuell für die Adler aus Messingen in der Kreisliga Emsland. Der ursprünglich aus Meppen stammende Ahlers wohnt passenderweise bereits in Beesten und ist beruflich bei der Bundeswehr in Rheine/Bentlage tätig.